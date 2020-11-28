Yılmaz Vural yoğun bakımda!

28 farklı kulüpte teknik direktörlük yapan, Yılmaz Vural'dan kötü haber... Haziran ayında koronavirüs testi pozitif çıkan sürecinin ardından testleri negatife dönen tecrübeli çalıştırıcının bir kez daha Kovid-19'a yakalandığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, özel bir hastanede 2 gündür yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği bilgisine ulaşıldı.

Durumu ciddi

Akhisarspor'u çalıştırırken, koronavirüse yakalanan 67yaşındaki teknik adamın durumuyla ilgili olarak tedavi gördüğü hastanenin Başhekimi Pro.Dr.Çağlar Çuhadaroğlu, “19 Kasım’da Covid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım’da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün (27 Kasım) öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.



