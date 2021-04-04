Süper Lig’in 32. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor’a 2-1 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da teknik direktör Yılmaz Vural, maçtan kötü bir sonuçla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Yılmaz Vural, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak için sahaya çıktıklarını ancak bunu başaramadıklarını belirterek, "Sonuç bizim için çok kötü çünkü kazanmamız gereken bir maçtı. Rakiplerimizin de çok ağır maçları var dolayısıyla kazanmış olsak bugün başka şeyler konuşurduk şimdi daha başka şeyler konuşmak zorunda kaldık." dedi.

Erken gol yediklerini ama çabuk toparlandıklarını ifade eden Vural, "Maç normal tempoda giderken 9. dakikada maalesef 1-0 öne geçtiler akabinde güzel ve çabuk şekilde geri döndük. Skoru eşitledik oyun böyle bitecekti çünkü iki tarafında iki pozisyonu var. Pozisyon kısırlığı içinde bitecekken 44. dakika olduğu sırada korner kullandılar ve önlerine top düştü ve maçı 2-1 yaptı." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, ikinci yarı güzel bir oyun ortaya koyduklarını anlatarak, şu görüşleri paylaştı:

"Oyun tarzımızı savunurken maçın büyük bölümünde rakibin bir tek pozisyonu vardı ve tek gayretleri skoru korumak oldu. Skoru korurken hakemden ricam şu oldu oynamıyorlar kaleciye geliyor oynamıyor düşen kalkmıyor. Oyunun içine ediyorlar. Türkiye’de adet oldu ama oyun böyle güzelleşmeyecek ki. Kalk oyna sende gol atarsın niye bu kadar skoru koruyacağım derken insanları zora sokarsın ki. Dolasıyla hakemler bir daha yaparsa diye bekliyorlar bir daha yaparsa diye bir şey yok kardeşim. Çok güzel maç yönetti ama rakibe bu konuda çok taviz verdi."

Hakemin verdiği sonrasında Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla iptal edilen penaltı konusunda Vural, şunları kaydetti:

"Son dakikada kazandığımız penaltıyı izledim adamın eli açık neymiş elini geri çekiyormuş top çarpmasın diye. Bu açık el ister geri çek ister ileri biz de bu kuralları biliyoruz. Diğer taraftan faul bize yapılıyor sonra iptal oldu ben bunu anlayamadım. VAR’daki hakem kardeşimiz acaba ne düşündü de iptal etti merak ediyorum. Başından beri herkes tartışıyor VAR sistemi olsun olmasın diye. Kardeşim bu kadar net görülen bir yerde hala sistem hatası var diye düşünürsek yanlış olur bunu da uygulayan insan. Kazanılın bir puan yada kaybedilen bir puanın takımlar için ne kadar önemli olduğunun sorumluluğunda karar versinler. Özellikle oyuncularımın son 25 dakika verdikleri çabadan dolayı teşekkür ederim. 2-2’yi yakalama şansının olduğu maçta maalesef VAR sistemi bizim aleyhimize karar vermiş oldu. Biz de aldığımız sonuçla çok büyük bir yara aldık ve çok büyük bir sıkıntıya girdim. Önümüzde bizim gibi zor durumda olun Gençlerbirliği ile yapacağım karşılaşma var, yine ağır bir maç olacak."