Yılmaz Vural: İyi oynadık ama kazanamadık

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, takımlarının her hafta üstüne koyarak gittiğini dile getirdi.

Taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür eden Vural, önemli rakiplerine karşı zaman zaman iyi pas yaptıklarını ve maça hakim olduklarını ifade etti.

Vural, "İyi oynadık ama kazanamadık." cümlesini sevmediğini aktararak, "Güzel bir akşamı geride bıraktık. İnşallah bu üstüne koya koya gider. Çocuklara tatili de açıkladım. Belek’te ayın 17’sinde buluşacağız. İnşallah Allah bize de kupada yürümeyi gösterir." ifadelerini kullandı.

Oyuncularını tebrik eden Vural, kulüp başkanı Murat Sancak’a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.



