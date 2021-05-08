Yılmaz Vural: Hala umut var

Süper Lig’in 40’ıncı haftasında kümede kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor, evinde Kasımpaşa’ya 1-0 yenildi. Maçın açıklamalarda BB Erzurumspor teknik direktörü Yılmaz Vural açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Vural, “Maçın başlamasından itibaren 1, 8, 30 ve 45+1’inci dakikalarda 4 tane ciddi pozisyon oldu. Hatta bir golümüz oldu. Yine kırılma noktamız oldu. Oynuyor, gol atıyorsunuz, ofsayt kararı verilene kadar geçen süre 5 dakika. Dolayısıyla başladığımızda tempoyu yeniden getirmek mümkün olmadı. Sonrasında rakibin de 16 ve 42’nci dakikada iki pozisyonu vardı. İkinci yarı başladı, bizim 5 pozisyon rakibin 4 pozisyonu oldu. Sonuç olarak rakip 67’inci dakikada attığı golle, bizim oyun içerisinde yaptığımız tüm hamlelere rağmen üçlü savunmaya döndük, 2 santrafor oynatmaya çalıştık. Pozisyon da bulmamıza rağmen topu kaleye gönderemezseniz tabi ki istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. 1-0 kaybettik, şansımızı kaybettik mi? Umut var” şeklinde konuştu

Hedeflerinin Alanya maçı ile 40 puana ulaşmak olduğunu belirten Vural, şunları söyledi: “Rakiplerimiz olan Kayseri ve Ankaragücü’nün maçları da kolay maçlar değil. Kayserispor, Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynuyor. Siz kazanıp o ikisini kaybederse ikili averaj daha iyi. Olabilir olması da mümkün olaydır. Maçı kazanmak için oynayacak Başakşehir takımın böyle sonuç alması yadırganmaz. Fenerbahçe’nin yukardaki şansı devam ediyor ve Kayseri’nin beklediğimiz 40 puanda kalması mümkün olabilir. Ankaragücü’ne gelince son maçlarda sırasıyla hep kaybetti. Demoralize olmuş bir ekip ve Kasımpaşa ile oynayacak. Kasımpaşa hala derin nefes alamadı. Son maçını Alanya ile oynayacak evinde, acaba diye düşünüyorsun. Alanya'nın 5’incilik şansı devam edecek olursa, o maçta da kazanacaksa, o maçta çok hedefli bir takımla oynamış olur Ankaragücü. Futbolda her şey var, son dakikada şampiyon olmuş takımlar var umudu kesmişken. Dolayısıyla ben kendi adıma oyuncularımı 3 gün sonraki maça hazırlamaya çalışacağım ve ben 40 puan yapalım düşeceksek öyle düşelim diye düşünenlerdenim.”

“10 MAÇTA HAKEM HATALARI”

Maçı yayıncı kuruluşta izlediğini ifade eden Vural, “Maçı buraya gelmeden yayıncı kuruluşta tekrar izledim. Nasıl bir ofsayt bilmiyorum, 5 dakikada karar verildi. Demek ki çok kritik bir pozisyon. Karara her taraftan bakılıp incelenmeye çalışılıyor. Murat’ın içeri girip rakiple mücadelesine Murat’a omzuyla müdahalesi var, adam düşüyor. Buna müsaade var mı? içerde. Böyle bir şey var mı? Ama ne derseniz deyin atı alan Üsküdar’ı geçti. Dolayısıyla Erzurumspor olarak bir sürü hakem hatalarının başımıza iş açtığı bir sezon geçirdik. En azından ben 10 maçta her maçta bir hakem hatasından kaynaklı çok kritik kararlar verildiğini söyleyebilirim. Sonuç olarak ben hala düşmüş olduğumuzu kabul etmiyorum. Böyle bir şey olmadığını, futbolda mucizelerin gerçekleşmesinin olası olduğunu, matematiksel şansın devam ettiği sürede de olayı bırakmamamız gerektiği kanaatindeyim” dedi