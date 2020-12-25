Yılmaz Vural: Gittim geldim!

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Vural, "Çok uzun insanın duasını aldım. Tabiri caizse gidip geldik. Temizlik, Mesafe, Maske mutlaka herkes buna dikkat etsin. Ben hayatımı zor kurtardım; ama tama olarak iyileşmek için hâlâ çalışıyorum. Fizik tedavi görüyorum. Koluma birisi girmeden, ayağa kalkmakta zorlanıyorum. Ermeni, yahudi, Suryani bir sürü arkadaşım aradı. 'Meryem Ana'ya dua ettik' dediler. İnsan yaşarken farkında olmuyor; ama bu ölünce anlaşılıyor. Ben gittim, geldim. Geri geldiğimde, inanın bu Korona konusunda bana çok şeyler ögretti" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON SÜPER LİG ÖZKAN SÜMER İSMİYLE OYNANMALI"

Bugünlere gelmesinde Özkan Sümer'in büyük katkısı olduğuna işaret eden Vural, "Özkan Sümer, antrenörlük hayatımın başlamasını sağlayan insandır. Malatyaspor'a yardımcı antrenör olarak girmemi sağladı. Bugün Yılmaz Vural olduysam, Özkan Sümer sayesinde oldum. Sert mizacının altında, aslında çok naif bir insandı. İnanılmaz bir mizah anlayışı vardı. Entelektüel bir insandı, çok araştırırdı. Türk futbolunun özerkleşmesi konusunda verdiği çabaları kimse unutamaz. Şimdiki nesil antrenörler yöneticinin önünde ceket iliklerken, Özkan Sümer ve jenerasyonu, yöneticilerin ceket ilikledikleri antrenörler oldular. Ben onun evladı gibiyim, çok üzgünüm. Bana göre önümüzdeki sezon Süper Lig , Özkan Sümer sezonu olmalı" şeklinde konuştu.







