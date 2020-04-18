Yılmaz Vural geldi, Uğur Arslan Kuru yeni bir sayfa açtı

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’da defans oyuncusu Uğur Arslan Kuru, teknik direktör Yılmaz Vural’ın göreve gelmesiyle birlikte kendisine yeni bir sayfa açtı. Sezonun ilk yarısını genellikle yedek kulübesinde geçiren 31 yaşındaki futbolcu, ikinci devrede ise formayı kaptı.

Savunmanın sağında ve ortasında görev yapabilen deneyimli oyuncu son 7 maçın tamamında sahaya on birde çıktı. Vural’ın Cocalic’le birlikte stoperde görev verdiği Uğur başarılı bir grafik ortaya koydu. Toplamda 16 müsabaka oynayan Uğur, 1 kez fileleri sarstı.

DHA