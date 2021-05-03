Yılmaz Vural: Dünyanın en iyi takımı da gelse 3 puan almalıyız

BB Erzurumspor teknik direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Düşme hattında bulunan takımının puana ihtiyacı olduğunu ifade eden Vural şunları söyledi:

"Rakibimiz ismi ve cismiyle insanı ürkütmüyor değil. Oyuncularımla da konuştum, dünyanın en iyi takımı da gelirse gelsin, 3 puan almamız gerekiyor, ona göre oynayalım. Röportaja başlamadan önce stat içinde epey ses vardı. Kısmalarını rica ettik, kıstılar. Fenerbahçe ise böyle centilmen bir kulüp."

"İnşallah ilk kaybı biz yaşatırız"

"Bizim oyuncuların da ayakkabıları, şortları, formaları var. Herkes kendine göre büyük camia. Emre kardeşimin kaybı yok. İnşallah ilk kaybı biz yaşatırız. Çıktığı bu yolda sonsuz başarı dilerim, çok severim"