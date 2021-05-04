Yılmaz Vural: 'Birkaç sene önce olsa adam gibi döversin'

Fenerbahçe deplasmanında 13. dakikada 3-0 geriye düşmenin sıkıntısının yanında B.B.Erzurum Teknik Direktörü Yılmaz Vural yabancı oyuncularının kendisine yönelik tavırlarıyla uğraşmak zorunda kaldı. İkinci yarıda oyuna almak istediği, ancak daha sonra değişikliği bir süre beklettiği Gomes'i sahaya sürmek istediğinde Yeşil Burun Adalı oyuncudan tepki gören ve istediği değişikliği yapamayan Vural, Butko'yu oyuna almak zorunda kaldı. Maçın ardından konuyla ilgili açıklama yapan Vural oldukça sert ifadeler kullandı.

'Otele bile getirmesinler'

Vural şunları söyledi: Ricardo Gomes'ten rica ettim, 'Sana ihtiyacımız var oyuna gir' dedim. 'Girmem' dedi. Yabancı futbolcular burayı dingonun ahırı sanıyor. Bir başka oyuncuyu (Novikovas) oyundan çıkardık diye bana soyunma odasına küfür etmiş. Bana bir de? Küfür! Ulan burası dingonun ahırı mı? Allah sabır veriyor. Birkaç sene önce olsa adam gibi döversin. Yönetimden rica edeceğim bunları mümkünse otele bile getirmesinler. Biz kimsenin oyuncağı değiliz. Yabancıyı serbest bırakmak isteyen zihniyete sesleniyorum. 2 ay paralarını almasınlar, takımın içinde olduğunu unutup UEFA'ya şikayete gidiyorlar. Ben de çoğu zaman alamadım. Biz ne yapalım. Tabii ki haklarını almak istiyorlar ama buradaki şartları bilerek gelmeleri lazım. Dört tanesini kadroya almıyorum, hemen UEFA'ya şikayet etmişler. Ricardo Gomes oynamak istemedi, hafta içi antrenmanlarda iyiydi, sakat değildi.