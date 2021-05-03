BB Erzurumspor teknik direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Vural, "Daha farklı sonuç olabilirdi, mesela 3-2 bitebilirdi. Ben daha önce de VAR'dan yana olan biriyim ama 5.dakikada verilen penaltıyı anlayamadık. Tam oyuna adapte olmak üzereyken oldu. İkinci yarıda bizim 5 pozisyonumuz var."

'Fenerbahçe son 15 dakika oyunda değildi'

"Özgür'ü oyuna aldık, altyapında gelen bir oyuncu. 18-19 yaşında bir oyuncu, büyük takıma karşı oynadı. Hem gol attı hem de verilen görevi en güzel şekilde yaptı. İkinci devre net pozisyonlar yakaladık ama atamadık. İkinci golü atsak, Fenerbahçe son 15 dakika oyunda değildi. Fakat sonuçta mağlup olduk"

"Tabii burada Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bizim önümüzde iki kritik maçımız var. Kasımpaşa ve Alanyaspor maçları var. Altı puan almamız gerekiyor. Ligin son 3 haftasında rahat takım yok"

'Yabancılar hemen UEFA'ya şikayet ediyor'

"Yabancıyı serbest bırakmak isteyen zihniyete sesleniyorum. Yabancı oyuncular, 2 ay parasını almasın hemen UEFA'ya gidiyorlar. Tabii ki haklarını almak istiyorlar ama buradaki şartları bilerek gelmeleri lazım. Dört tanesini kadroya almıyorum, hemen UEFA'ya şikayet etmişler. Ricardo Gomes oynamak istemedi, hafta içi antrenmanlarda iyiydi, sakat değildi"

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'Bana küfür etmiş'

"Öyle bir psikoloji var ki takımda, bir başka oyuncuyu oyundan çıkardık diye bana soyunma odasına küfür etmiş. Bana bir de? Küfür! Ulan burası Dingo'nun ahırı mı? Allah sabır veriyor. Birkaç sene önce olsa adam gibi döversin"

'Otele bile getirmesinler'

"Ricardo Gomes ve Novikovas acayip küstahlık yaptı, yönetimden rica edeceğim bunları mümkünse otele bile getirmesinler. Biz kimsenin oyuncağı değiliz"