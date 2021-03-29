Türk futbolunun en deneyimli teknik adamlarından Yılmaz Vural, BB Erzurumspor ile anlaştı. İsmail Kartal ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi, Yılmaz Vural'ı göreve getirdi. Yılmaz Vural, böylece 6 yıl sonra Süper Lig'de görev yapacak.

Yılmaz Vural, 2014-15 sezonu ikinci yarısında Karabükspor ile 13 maça çıkmış sonraki sezon yine 2015 yılı bitmeden Gençlerbirliği ile anlaşmış ancak sadece bir maça çıkıp ayılmıştı. Yılmaz Vural 2016'dan itibaren genellikle Spor Toto 1.Lig takımlarında yer almıştı

Yılmaz Vural kariyerinde ilk kez Erzurumspor'da görev alıyor. Yılmaz Vural, 32.haftada Konyaspor karşısında mücadele edecek.



