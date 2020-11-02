Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından ve aynı zamanda Galatasaray kongre üyesi olan Mesut Yılmaz cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 73 yaşında hayata gözlerini yuman Yılmaz dün son yolculuğuna uğurlandı. Mesut Yılmaz için İstanbul Üsküdar'daki Marmara İlahiyat Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz kabul etti.

Terim ve Albayrak da katıldı

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Tansu Çiller, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, iş insanı Aydın Doğan, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gibi isimler katıldı. Mesut Yılmaz, cenaze töreninin ardından, üç yıl önce hayatını kaybeden büyük oğlu Yavuz Yılmaz’ın Kanlıca Mezarlığı'ndaki kabrinin yanında toprağa verildi.

Erdoğan: Ebediyete uğurluyoruz

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: ‘Cenaze namazını ifayla birlikte ebediyete uğurluyoruz. Rabbim taksiratını affetsin. Her nefis ölümü tadacaktır. Nasıl ki şu an musallada Mesut Bey'i ebediyete gönderiyorsak bizler için de aynı akıbet şüphesiz ki gerçekleşecektir. Rabbim bizleri bu musallaya hazırlıklı olarak gelmeyi nasip etsin."