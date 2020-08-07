Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Osmanlıspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu’nu makamında ziyaret etti. Özbek, yeni sezon öncesi Başkan Katipoğlu’na başarı dilekleri ve kazasız belasız bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Başkan Katipoğlu, “Aramızda 25 yıllık dostluğumuz bulunan değerli kardeşim Yılmaz Özbek’e bu ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Zamanını ayırarak ziyaretimize gelmesi bizi gururlandırdı. Kadim dostum Yılmaz’ın, Ankara Büyükşehir Belediyespor adını taşıdığımız yıllarda bu kulübe büyük emekleri olmuştur. Bu kulüp böylesine değerli insanlara çok şey borçludur. Kendisine bir kez daha desteklerinden ve ziyaretinden ötürü teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İHA