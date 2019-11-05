Yılmaz Gökdel’i kaybettik

A Milli Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü ve Galatasaray’ın unutulmaz oyuncularından Yılmaz Gökdel, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, “Merhum Yılmaz Gökdel’e Allah’tan rahmet, ailesi, tüm sevenleri, Galatasaray camiası ve futbol ailesine başsağlığı dileriz” mesajı yayınladı.

Galatasaray’da 1964-1970 yıllarında futbol oynayan Yılmaz Gökdel, 5 kez A Milli oldu ve 1984-85’te Ay-Yıldızlıla’ı çalıştırdı. Gökdel’in cenazesi yarın İstanbul Levent Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Eski Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.