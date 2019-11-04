Yılmaz Gökdel hayatını kaybetti! Yılmaz Gökdel kimdir?

Yılmaz Gökdel, Türk eski millî futbolcu ve teknik adam. 1960'ların sonunda Galatasaray'da forma giymiştir. Birçok Türk futbol kulübünün ve kısa bir süreliğine de Türkiye millî futbol takımının teknik direktörlüğünü yapmıştır.

Kulüp kariyeri...

16 yaşında öğrenciyken Süleymaniyespor'da top koşturmaya başladı. Daha sonra Sarıyer ve Beykoz'da oynadı. Gündüz Kılıç'ın isteği ile 16 Ocak 1964'te Galatasaray'a imza attı. İsfendiyar Açıksöz'ün yerine sağ kanatta forma giymeye başladı. 5 yıl boyunca Galatasaray forması giydi. Ancak iki sene askerlik yaptığı için futboldan uzak kaldı. Askerlik yaptığı dönemde Galatasaray şampiyon oldu. Gökdel, kadroda yer alsa da hiçbir maçta forma giyemedi. 1970'te futbol hayatını bu kulüpte sonlandırdı.

Teknik direktörlük kariyeri...

1975'te Galatasaray'da önce yardımcı antrenörlük yaptı sonra da amatör takımını çalıştırmaya başladı. Grup birincisi olan Galatasaray 1. Amatör Küme'ye yükseldi. Bu başarı sonrası kulüp takımları çalıştırma kararı aldı. 1976-77'de Malatyaspor'u çalıştırmaya başladı. 77-78'de ise Konya İdmanyurdu'nu çalıştırdı. 1978-79 sezonunda Gaziantepspor'u çalıştırdı. Sezon sonu 2. Lig ikincisi olarak takımı 1. Lig'e çıkardı. Ayrıca sezon sonu "Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası"nın da sahibi oldular. Sonraki sezon küme düşmekten son anda kurtuldular. 1980-81 sezonu başlamadan takımdan istifa etti.

Ankaragücü dönemi...

1980-81 sezonunun başlarında ikinci lig takımı MKE Ankaragücü'nün başına getirildi. Takımın tek hedefi 1. lige çıkmaktı. Ancak Türkiye Kupası'nda sırasıyla Altay, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yip finale çıktılar. Finalde de Boluspor'u yenen Ankaragücü kupayı kazandı. Gökdel de futbolculuğunda kazandığı kupayı bir kez daha kazanıyordu. Ayrıca 2. Ligde olup kupayı kazanan ilk ve tek takım olarak da tarihe geçti. Bu başarıdan sonra Kenan Evren tarafından çıkarılan kanun ile 2. Ligden bir takımın Türkiye Kupası'nı kazanırsa 1. Lig'e çıkacağı belirtildiği için Ankaragücü 4. takım olarak 1. Lig'e çıktı. Sezon sonu oynanan o zamanki adı "Devlet Başkanlığı Kupası" olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Trabzonspor'u 1-0 yenerek kazandılar. Sonraki sezon ligde 7. oldular. Türkiye Kupası'nda ise yine başarılı sonuçlar alsalar da Galatasaray'a finalde elendiler ve 2. oldular. Sonraki sezona da takımın başında başlasa da üst üste aldığı puan kayıpları sonucunda istifa etti.

Sezonun geri kalanında Kocaelispor'u çalıştırdı. Ligi 9. sırada bitirdiler. Bir süre takım çalıştırmayan Gökdel, Karagümrük ve Sarıyer ile konuşsa da son anda anlaşma sağlayamadı. Sezon ortalarında Antalyaspor'un başına geçti. Antalyaspor'u averaj ile düşmekten kurtardı.

Milli Takımlar dönemi...

1984'te teknik direktörlük kariyerine ara verip hem Galatasaray altyapısının hem de Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımının teknik direktörü oldu. Ümit Milliler'in başında Finlandiya ve İngiltere beraberlikleri yaşadı. Türkiye millî futbol takımı teknik direktörü Candan Tarhan, İngiltere'ye 8-0 yenildikleri maçtan sonra istifa edince bir süre teknik direktörlük görevini üstlendi. İlk maçı Lüksemburg'a karşı hazırlık maçı olan Gökdel, maçı 1-0 kazandı. İkinci maçı olan Arnavutluk hazırlık maçı 0-0 berabere bitti. Tek ciddi sınavını 1986 Dünya Kupası eleme maçında veren Gökdel, Romanya'ya 3-0 yenilmekten kurtulamadı. Maçtan sonra daha önceden anlaşma sağlanan Kalman Mezsöly'ye görevini devretti.

Kulüp takımları dönemi...

Türkiye'yi çalıştırdıktan sonra tekrar kulüp futboluna dönen Gökdel, 1985-86 sezonuna 2. Lig'de Karşıyaka'da başladı ancak sezon ortasında görevden ayrıldı. Sezona yine eski takımı Kocaelispor'da devam etti. Sezonu 14.lükle bitirdi. 1986-87 sezonunun durağı ise Diyarbakırspor oldu. Yine devre arasında kulüp değiştiren Gökdal, eski takımlarından Antalyaspor'a geçti. Takım 19 takımlı ligde 18. olarak 2. Lig'e düştü. Buna rağmen 87-88 sezonuna Antalyaspor'da başladı ancak yine sezonu tamamlayamadı.

1988-89 sezonunun 9. haftasından itibaren Bursaspor'u çalıştırmaya başladı. Küme düşme potasındaki Bursaspor'u ilk yarıda kurtardı ve sezon sonu 9. oldu. Gökdel sonraki sezona da Bursaspor'da başladı ancak 7. maçta, Gökdel grevini bıraktı. Sezonun ikinci yarısında Samsunspor'u çalıştırdı. Samsunspor da 16. olup ligden düştü. Gökdel, yeni sezon için önce Ankaragücü'le sonra da Zeytinburnuspor ile konuştu. 1990-91 sezonunun ikinci yarısı Kartalspor'u çalıştırdı. 1991-92 sezonunun son maçlarında 4 maç için Gaziantepspor'a geçti. Bu 4 maçın biri Türk liginin en gollü maçı olan 8-4 Fenerbahçe'ye yenildikleri maç oldu. 92-93'ün de ilk yarısının sonuna dek görevini sürdürdü. Devamnıda ise takımda koordinatörlük görevine getirildi. Kısa bir süre yeniden Kartalspor'a döndü ve teknik direktörlük kariyerini burada noktaladı.

Teknik direktörlük hayatının sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nda da görev aldı. Galatasaray'la da bağlarını koparmayan Gökdel, Abdul Kader Keita'nın imza töreninde bulunup, futbolcuya 11 numaralı formayı teslim etti.