Yılmaz Erdoğan: Acun Ilıcalı ile futbol maçı yapacağız

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, CNNTÜRK Instagram canlı yayınında Damla Uğurtürk'ün konuğu oldu. Usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın futbola dair açıklamaları şöyle:

Daha koronadan önce futbol bir virüs kapmıştı bence. Finans meselesi, transferler, borçlar derken futbolun tadı tuzu kaçmıştı. Daha organik futbola yönelmeliyiz bence. Onun dışında garip bir sürece girdi futbolda en çok maddi problemlerden bahsedilir oldu.

Beşiktaş Sergen'den sonra tatlı tutarlı bir yol yakalamıştı bakalım.

Lisansa sahibim. Lisanslı 10 yıl futbol oynadıysan başvurabiliyordunuz. Futbolu seviyorum bir gün takım çalıştırmayı da istiyorum.

Tekliflere açığım ama içeriden tekliflere. Daha alt yapıları çalıştırmak daha eğlenceli. Oğlum Yıldız Spor Kulübü'ndeydi ben de antrenörlük yapıyordum. Eğer burada kalırsam küçük bir futbol kulübü kurmak gibi bir hayalim var.

Futbolun kendisi güzel. Hangi ligde oynandığı da 2. mesele.

Survivor bitince futbol maçı yapacağız Acun Medya ve BKM ekibi olarak. Bizde Ersin'in konusu biraz sıkıntılıydı hangi takımda oynar diye ama dizinden sakatlandı kendisi.