“Toulouse’dan da Galatasaray’dan da aynı parayı istedik. Biz Vedat’ı bedavaya almadık, 1 yıl sözleşmesi var diye de bedavaya verecek değiliz. Hem oyuncunun hem de Rize’nin şartlarına uygun olursa veririz. Yaklaşan olursa konuşuruz”

Çaykur Rizespor’da gündem Vedat Muriç... Başarılı forvet transferin en çok konuşulan isimlerinden biri olurken geleceği konusunda en net açıklamayı Sportif Direktör Yılmaz Bal yaptı. Rize’nin başarısında büyük pay sahibi olan Bal, “Fazla bilgi kirliliği oluştu. Çok farklı rakamlar ve teklifler basında yer almakta. Konuştuklarımız da farklı yansıtılıyor. Bu durumdan rahatsızız. Galatasaray’dan da Toulouse’dan da 10 milyon Euro bonservis bedeli istedik. Galatasaray ise 2.5 milyon Euro önerdi. Aradaki fark kapanırsa ve Muriç’in de istekleri doğrultusunda transfer gerçekleşebilir” dedi.

‘Galatasaray’dan kimseyi istemedik’

Muriç transferi için Galatasaray ile görüşme halinde olduklarını belirten sportif direktör Bal, şöyle devam etti: “Fransa 1’inci Lig takımı Toulouse’dan Muriç için 10 milyon Euro bonservis bedeli istedik. Fransız kulübü de bize bonservis, futbolcu ve sonraki satıştan da pay önerdi. Galatasaray’dan da aynısını talep ettik. Herhangi bir oyuncu takası ise konuşulmadı. Zaten şu anda hocamızın da Galatasaray’dan istediği bir oyuncu yok.”

‘Farkın kapanması gerek’

“Oyuncumuz Muriç’in de istekleri doğrultusunda bu transfer sonuçlanabilir ancak aradaki fiyat farkının kapanması gerekiyor. Biz Vedat’ı bedavaya almadık. Kulübe, transferi esnasında ciddi bir maliyeti oldu. Biz ona güvendik, yerine transfer yapmadık, o da güvenimizin karşılığını verdi. Ancak sözleşmesi 1 yıl kaldı diye, kimse bedavaya oyuncumuzu almayı düşünmesin.”

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