Futbolculuk kariyerinde Ankaragücü, Göztepe, Boluspor ve son olarak Şekerspor gibi takımlarda kalecilik yapan Yılmaz Bal, kaleci antrenörü olarak futbolun içinde yer almayı sürdürüyordu. Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da daha zorlu bir görev olan sportif direktörlüğü üstlenen 1 Ocak 1972 doğumlu Yılmaz Bal, Süper Lig'deki yarışı, Çaykur Rizespor'un transfer politikasını ve üzerinde emeği olan Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç'i Misli TV'ye değerlendirdi.

İşte Ertan Süzgün'ün sorularını yanıtlayan Yılmaz Bal'ın Misli TV'ye verdiği özel röportaj;

Çaykur Rizespor son haftalarda istikrarsızdı. İkinci yarı hedefleriniz neler?

Şanssız maçlar oynadık, şanssız puanlar kaybettik. Ama şöyle bakmak lazım; 12. sıradayız ve pozisyonumuz kötü değil. İkinci yarı için yapacağımız takviyelerle ligi ilk 10'da bitireceğimizi düşünüyorum.

İlk transferiniz Dinamo Kiev'den Garmash oldu. Kariyerli bir transfer. Bundan sonraki hamlelerinizdeki planlamanız nedir?

İsmail Hoca'nın da istekleri doğrultusunda forvet ve stoper çalışmalarımız devam ediyor. Kulüplerinde oynayan isimlerle görüşüyoruz ve birkaç güne durumlarıyla ilgili haber bekliyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz. İlerleyen günlerde gelişmeler olacak.

Dario Melnjak ismi sürekli Fenerbahçe ile anılıyor. Yetkili bir ağız olarak Melnjak'ın durumunu Misli TV ile paylaşır mısınız?

İlgisi olan kulüpler var ama biz Melnjak'tan çok memnunuz ve kesinlikle bırakmak istemiyoruz. Dario Melnjak ikinci yarıda da Çaykur Rizespor forması giyecek, taraftarımıza da bunu Misli TV aracılığıyla duyurmuş olalım.

Gökhan Akkan gibi başarılı ve milli bir kaleciniz var. Gökhan ve diğer genç oyuncuların durumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gökhan Akkan benim eski öğrencim, Ankaragücü'nde ben kaleci antrenörüyken beraber çalıştık. Gökhan olsun, Oğulcan olsun genç ve yetenekli oyunculara sahibiz. 1998 doğumlu Talbi sürekli oynuyor, kiralık aldığımız Yan Sasse sakatlık yaşadı ama iyileşme sürecinde. Takımımız gençleşiyor ve bu beni mutlu ediyor.

Gökhan Akkan'a bir teklif var mı?

Gökhan'a teklif olsa da bırakmıyoruz. Ondan çok memnunuz. Ben onun Türkiye'den ziyade Avrupa'da oynamasını istiyorum. Yurt dışındaki diğer arkadaşları gibi orada yer almasını diliyorum.

Vedat Muriç'in Fenerbahçe performansını onu yakından tanıyan biri olarak nasıl buluyorsunuz. Sizce bu sezon gol kralı olur mu?

Vedat'ın sadece Türkiye Ligi'nde değil, Avrupa'da da en dikkat çeken 3 forvetten biri olduğunu düşünüyorum. Ligde 20 golün üstüne çıkar ve gol kralı olur. Bu kapasiteye sahip bir oyuncu.

Siz onunla zaman geçirdiniz, sizce Avrupa'da büyük bir ligde kariyeri nasıl ilerler?

Çok rahat başarılı olur. Avrupa'da her ligde oynayabilecek kapasitede. Ama tabii kulübü Fenerbahçe onun transfer sürecini belirleyecek. Ama ben nereye giderse gitsin başarılı olacağını düşünüyorum.

EURO 2020 var önümüzde. Gökhan Akkan başta olmak üzere milli oyuncularınız da var. 2020'den beklentiniz nedir?

Başta kalecimiz Gökhan olmak üzere oyuncularımızın A milli formayı giymesi bizi mutlu eder. Biri ümit milli olmak üzere Avrupa'da diğer ülkeler de dahil toplam 6 oyuncumuz milli takımlarında görev yapıyor. Birkaç oyuncumuz daha giderse daha da mutlu oluruz. İnşallah 2020'ye daha fazla oyuncu gönderir, onlarla gurur duyarız.

Teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili düşünceleriniz nedir? Aranızda nasıl bir ilişki var?

İsmail Hoca çok çalışkan ve disiplinli bir teknik adam. Şu anda ilişkimiz gayet iyi. Transfer sürecini beraber yürütüyoruz. Garmash için beraber karar verip kadroya kattık. Uyumumuz çok iyi. Diğer transferlerle ilgili çalışmaları da beraber yürütüyoruz.