Yılmaz Bal: Sürpriz sonuçlar çıkacak

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, ligde ilk maçlarda sürpriz sonuçlar ortaya çıkacağını söyledi. 48 yaşındaki sportif direktör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süre ara verilen ve 12 Haziran’da devam etmesi planlanan Süper Lig’e, Çaykur Rizespor olarak sakatlıklar dolayısıyla büyük talihsizliklerle başladıklarını hatırlattı.

Kalan bölüme çok iyi hazırlandıklarını ve takımda güzel bir birliktelik oluştuğunu bildiren Bal, “Biz hazırız. Her maç için aynı ciddiyetle çalışıyoruz. Her zaman ilk maçlar zordur. Çok sürpriz sonuçlar çıkacağını tahmin ediyorum” dedi.