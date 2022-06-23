Yılmaz Bal: Okan Buruk en doğru isim

Sportif direktör Yılmaz Bal, Rizespor’da beraber çalıştığı Okan Buruk’un, Galatasaray ’ın başına geçişini değerlendirdi. Deneyimli hoca hakkında önemli detaylar paylaştı: “Okan hoca, Türkiye’de en geniş oyuncu portföyüne sahip teknik adamdır. Türkiye alt liglerinden veya Avrupa’nın herhangi bir takımından oyuncunun adı geçtiğinde, Okan Buruk’un mutlaka onunla ilgili fikri vardır. Oyuncu izleme ve değerlendirmeyi çok sever. Galatasaray’da bunun avantajını fazlasıyla kullanacaktır. Transferde kolay yanılmayan ve kısa sürede yönetime geri dönüş bildiren biri. Bu nedenle Galatasaray’ın yeni planlaması Okan hocayla daha rahat olacak.”

‘Seviye atlatmak onun işi’

“Sadece transfer için değil tabii ki... Beraber çalıştığımız dönemde forvet arayışımız vardı. Hatta Mainz’in golcüsü Ujah’ı bitirmek üzereydik. Ancak bir akşam otururken Vedat’a güvenmemiz gerektiği konusunda karar aldık. Çok da eleştirildik. O sene düşme potasından Avrupa kapısına kadar gelirken Vedat Muriç’de Türk futbolunun en önemli golcülerinden biri haline geldi. Daha önce Elazığ’da Deniz, Göztepe ’de Jahovic, Antep’te Muhammet, Akhisar’da Seleznov, Başakşehir’de Crivelli’den üst düzey verimler almış biri. Galatasaray’da da yapılacak transferler kadar, kadro içerisindeki oyunculara da seviye atlatacaktır. Futbolcuların en sevdiği hocalardandır. Çünkü oyunculara özgürlük verir ve takip eder.”

Ömer Necati Albayrak