Yılmaz Bal: Gerçek bir aile ortamı

Yıllardır Antalya kamplarını takip ederiz. Futbolcuların kamp yapılan otelin dışına çıkmaları, misafir kabul etmeleri, yani sosyalleşmelerine müsade edilmez. Tamamen futbola odaklanılması istenir. Rizespor ise çok daha farklı bir ortamda çok daha farklı sonuçlar alınabileceğini gösterdi. Milli ara öncesi BAY haftasını da fırsat bilen Karadeniz ekibi, Belek’te futbolcuların ailelerinin de olduğu izole bir kamp organize etti. Futbolcular idmanların dışındaki zamanlarda ailece birlikte vakit geçirirken mükemmel bir kaynaşma ortamı oluşturdu.

‘Kusursuz organizasyon’

Bu fikri takımla konuşup hocaya sunan Sportif Direktör Yılmaz Bal ise FANATİK’e yaptığı açıklamada, “Oyuncular için kamp ortamları sıkıcı geçer. Ailelerinden uzak kalmalarından dolayı dönecekleri günü beklerler. Futbolun içerisinden gelen biri olarak bunu biliyoruz. Pandemi süreci zaten ortamı daha sıkıcı hale getirdi. Biz de böyle bir kampla hem futbolcuların ailece kaynaşmasını sağladık hem de sahaya normal kamplardan çok daha etkili bir yansıma aldık. Bu kusursuz organizasyonun oluşmasında kulübümüzün bu konudaki değerli ismi Burak Bakır’ın da payı büyük. Son derece mutlu bir ortamda kamp yaptık ve döndük” dedi ve şöyle devam etti:

‘Remy’de Yusuf’un payı büyük’

“Kaliteli bir kadro kurduklarını belirten Yılmaz Bal, “Özellikle Remy transferi bizim için önemliydi. Transferde büyük takımlarla görüşen bir oyuncunun bizi tercih etmesi için çok uğraştık. Yusuf Yazıcı sağolsun, Remy ile konuştu. Türkiye’yi, Rize’yi ve Rizespor’u ona anlattı. Zaten o kadar karakterli bir oyuncu ki sözleşmesini okumadan imzaladı. Buraya sadece futbolunu göstermek için geldi. Karantinada bile fizyoterapisti ile çalışmalarını sürdürdü. Çok profesyonel ve Rizespor’a katkı vermek istiyor.”

‘Bizim için karakter önemli’

“Sadece Remy değil, yaptığımız bütün transferler öyle. Oyuncunun saha içi kadar saha dışı karakteri de bizim adımıza önemli. Vedat Muriç’in takımda kalıp yıldız haline gelmesi, Meljnak’ın 200 bin Euro’ya gelip Hırvatistan Milli Takımı’na kadar yükselmesi, kalecimiz Gökhan’ın adının transferde bu kadar anılması ve daha fazlası... Rizespor doğru yolda olan bir kulüp. Bu sezon saha sonuçlarıyla da hocamızla beraber en iyi sıralamayı yakalayacağız.”



