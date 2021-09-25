TFF 1. Lig’in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olan Adanaspor, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, karşılaşmaya iyi başladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İki takım da iyi mücadele ediyordu. Bizim kaçırdığımız golün akabinde ona benzer bir pozisyonun bizim kalemizde olması yani kendi kalemize atmamız takımın motivasyonunu bozdu. Bu da içeriye 1-0 mağlup olarak girmemize neden oldu. Takımımız mücadele yönünden her takımla kafa kafaya oynuyor ama eksiğimiz gol. O bölgelerde eksiğimiz var. Bunu da en kısa zamanda giderip, daha iyi neticeler almaya çalışacağız. Erzurumspor’u da kutluyorum." (AA)