TFF 1. Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Adanaspor'da teknik direktör Yılmaz Akbaşlı, "Eksiklerimizi giderdiğimizde önümüzdeki haftalarda daha verimli bir takım oluruz. İnşallah 3 puanı önümüzdeki hafta alırız." dedi.

Akbaşlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oynadıkları oyundan kalite bakımından memnun olduklarını ancak skor olarak memnun olmadıklarını söyledi.

Gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini belirten Akbaşlı, şunları ifade etti:

"İki haftadır net pozisyonlar yakalıyoruz ama bunları gol yapamadık. Bu da futbolcularımızın tecrübesiz olması nedeniyle. Tabii karşımızda Süper Lig tecrübesi olan bir takım vardı. Bu takımın oturmuş bir kadrosu var. Biz tempolu, kale önünde üretken olursak ilerleyen haftalarda daha net pozisyonlar yakalar, golleri atarız. Oyuncularımızın bazılarının antrenman eksikleri var. Eksiklerimizi giderdiğimizde önümüzdeki haftalarda daha verimli bir takım oluruz. İnşallah 3 puanı önümüzdeki hafta alırız."