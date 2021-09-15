Yılmaz Akbaşlı: Bu futbolun karşılığı puan veya puanlardı

TFF 1. Lig’in 5. haftasında Denizlispor 'a konuk olan Adanaspor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren Adanaspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, iki devrede de üstün oynayan takımın kendileri olduğunu savundu.

İlk yarım saatte kalelerinde pozisyon görmediklerini ama gelen bir topun gol olduğunu vurgulayan Akbaşlı, şu görüşlerini aktardı:

"Bu da bizim takımımızın organizasyonunu bozdu. Zaten golü biz bulsak geçen haftaki gibi farka giderdik. Genç futbolcularımız bulunduğu için hemen demoralize olduk. Bunun için de çok üzgünüz. Bu futbolun karşılığı puan veya puanlardı. Bu da bizim takımımıza üzüntü verdi. Önümüzdeki Ümraniyespor maçında inşallah bunu telafi edeceğiz çünkü rakibimiz daha dişli, daha zorlu bir takım. Hiç mağlup olmamış şu ana kadar. Bu takımla mücadele etmek bizim futbolcularımızı daha da iyi motive edecektir çünkü rakibe göre oyuncu kendini daha iyi hazırlıyor." (AA)