Yılmaz Akbaşlı: Adanaspor her hafta üstüne koyarak gidecektir

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Menemenspor’u 6-2 yenen Adanaspor’da teknik sorumlu Yılmaz Akbaşlı, "Galibiyeti ayağı kırılan Berkan arkadaşımıza armağan ediyoruz. İnşallah bunun devamı gelecektir." dedi. Akbaşlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 3 haftadır galibiyete yakın futbol oynadıklarını belirtti.

Takımda birlik ve beraberliğin üst düzeyde olduğuna dikkati çeken Akbaşlı, şöyle konuştu:

"Galibiyeti ayağı kırılan Berkan arkadaşımıza armağan ediyoruz. İnşallah bunun devamı gelecektir. Genç bir ekibe sahibiz. Bu ekip her hafta üstüne koyarak gidecektir. Diğer maçlarda da skora yakındık. Bir gol gelse arkası gelecek, futbol böyle bir şey. İnşallah Denizlispor maçından da puan ve puanlarla döneceğiz. Berkan’ın sakatlığıyla ilgili detayları paylaşacağız." (AA)