Yıllar geçiyor Counter Strike eskimiyor

Oyun dünyasının seyrini kökünden değiştiren Counter-Strike, 1999 yılından bu yana hayatımızda olan yerini her yıl daha fazla güçlendiriyor. Yıllara meydan okuyan Counter-Strike, aradan geçen yaklaşık 20 yıl sonunda hala oyun dünyasının zirvesinde. Yıllar boyunca dönüşümünü çok iyi sağlayan, kendi formatındaki yüzlerce oyuna karşı hiç eskimeyen Counter-Strike, birçokları için tarihin en iyi FPS oyunu olarak kabul ediliyor. Özellikle de 2012’deki hamlesiyle konumunu sarsılmaz bir hale getirmişti.

Yılların eskitemediği oyun, aynı seviyedeki takımların ve kişilerin birbirleriyle mücadele etmesine ve profesyonel bir espor arenası oluşmasına imkân sağladı. Bu sayede sağlanan güç dengesi ve sağlam temeller Counter-Strike’ı günümüzün en popüler oyunlarından biri olarak kalmasını sağlıyor.

Yeniliklerin oyunu

Peki Counter-Strike bu günlere nasıl geldi? 1999 yılında sahneye çıkan Counter-Strike, 2004 senesinde çıkan farklı 3 seri ile kendi dönüşümündeki ilk adımı attı. O kadar ki serinin ikinci oyunu olarak kabul edilen Counter Strike: Condition Zero, tüm dünyada 3 milyon kişiye ulaştı. Counter-Strike’ın oyun dünyasına en büyük katkısı ise serinin üçüncü oyunuyla oldu. Counter-Strike Condition Zero: Deleted Scenes, oyuncuların görev ekipmanları kazanmasını ve bunu kullanmasını sağladı. Dördüncü oyunu olan Counter Strike: Source ise oyunculara sunduğu modern grafikler, farklı bir dönemin de kapısını açtı.

Esas dönüşüm 2012’de oldu

Grafiklerin oyun için önemine büyük bir katkı sağlayan Counter-Strike, modern zaman oyun anlayışının da öncüsü oldu. 2012’de hayatımıza giren CS:GO ile Counter-Strike, profesyonel espor dünyasının da liderlerinden birisine dönüştü. Nostalji esintisine gerçek hırs ve takım koordinasyonunu ekleyen CS:GO, 2012-2016 yılları arasında Steam’de 25 milyon satış rakımına ulaşarak en çok satan oyun olma unvanını elde etti.

Canlı yayın platformu Twitch’te her zaman en çok seyredilenler arasında olan CS:GO’nun oyun dünyasına kattığı en büyük yenilik; rekabetçi modu oldu. Dolayısıyla da CS:GO önemli turnuvaların da oyunu haline geldi. Türkiye ise en kapsamlı CS:GO turnuvasını geçen sene düzenledi. Türkiye’nin en büyük CS:GO turnuvası olarak kabul edilen Red Bull Flick, bu sene de bir kez daha Türkiye şampiyonunu arıyor.

Final 27 Aralık’ta

Yılların eskitemediği Counter-Strike’ın son oyunu CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, geçen sene olduğu gibi bu sene de amatörden profesyonele tüm oyunseverleri CS:GO’da 2’ye 2 formatında karşı karşıya getiriyor. Online elemeler ve play-off sonunda belirlenen 4 takım, 27 Aralık saat 17:00’de şampiyonluk için çevrim içi olarak mücadele edecek. Red Bull Flick finali Cantuğ ‘’Unlost’’ Özsoy ve Berk ‘’Rip’’ Tepe’nin sunumlarıyla twitch.tv/redbulltr adresinden canlı yayınlanacak.

5 yepyeni harita

Türkiye’nin en büyük CS:GO kapışması olan Red Bull Flick’te final mücadelesi 5 yepyeni haritada gerçekleştirilecek. Her bir haritanın kendine has özellikleri ve işleri biraz daha zorlaştıracak mekanikleri bulunuyor. Red Bull Flick için özel tasarlanan 5 harita ise şöyle;

Harita #1: Red Bull Flick [Castle]

45 saniye kaleyi korumayı başaran takım turun galibi olmaya hak kazanır.

Harita #2 Red Bull Flick [Garden]

Hedef alma yeteneklerini zıplama platformlarını kullanarak havada daha iyi sergileyen takımın fark yaratacağı bir harita.

Harita #3 Red Bull Flick [Speedway]

Helikopter ve sürat teknelerinin olduğu haritada heyecan farklı bir boyuta taşınıyor.

Harita #4 Red Bull Flick [Matrix]

Teleport noktaları bulunan haritada daha çok dikkatli olunması gerekiyor.

Harita #5 Red Bull Flick [Himalaya]

Dağların tepesinde tropikal bir vahada eşsiz bir mücadele sizi bekliyor.



