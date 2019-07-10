'Yılın transferi olabilir'

Transferde gençlere yönelen Bordo- Mavili ekip, son olarak Donis Avdijaj’ı kadrosuna katmıştı.

22 yaşındaki futbolcunun, potansiyelinin yanı sıra disiplinsiz olması nedeniyle 1+3 yıllık sözleşme imzalanan genç oyuncu, önümüzdeki sezon sadece 275 bin Euro kazanacak. Bu nedenle başarılı futbolcunun transferi futbol kamuoyunda takdirle karşılandı. Kulübe yakın kaynaklar da Avdjijaj transferini şöyle yorumladı: ‘Sıçrama yapması gerekiyor’ “3-4 sene evvel dünyanın sayılı yetenekleri arasında gösterilen bir isim şimdi bonservissiz alındı. Üstelik maliyeti de oldukça uygun. Sözleşme uzunluğunu aslında Avdijaj kendisi belirleyecek. Onun da artık kariyerinde yeni bir sıçrama yapması gerekiyor. Hem o hem de Trabzonspor anlaşmadan memnun kalırsa, yılın transferi bile olabilir.”