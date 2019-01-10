Yılın transfer bombası patlıyor! Mauro Icardi...

Inter'in Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bir süredir Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturuyordu. Milano ekibiyle sözleşme yenileyip yenilemeyeceği büyük merak konusu olan yıldız isimle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

25 yaşındaki santrforun eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, AS'ın Arjantin edisyonuna verdiği demeçte "Bugün itibarı ile Inter'le sözleşme yenilememiz çok zor. Anlaşma ihtimali çok uzakta çünkü Inter'den tatmin edici bir teklif almadık." dedi.

Nara, asıl bombayı ise Icardi'nin görüşmekte olduğu kulüpleri belirterek patlattı. Seksi güzel, "Şu an Mauro'yla ilgilenin çok önemli kulüpler var. İspanya'nın en önemli iki takımı da bunlar arasında. Talipler arasında bir İngiliz, bir de Fransız kulübü de var." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından Icardi'nin Barcelona ya da Real Madrid'e imza atma ihtimali oldukça güçlü görünüyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler