Yılın kadın sporcusu Serena Williams!

Dünyaca ünlü haber ajansı Associated Press (AP) tarafından 1931'den bu yana düzenli olarak verilen yılın kadın sporcusu ödülünün bu seneki sahibi Serena Williams oldu.

Kariyerinde 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Birleşik Amerikalı raket; 2002, 2009, 2013 ve 2015'in ardından bu ödüle 5'inci kez layık görüldü.

Birleşik Amerikalı editörler, haber müdürlerinin oylarıyla belirlenen sıralamada 93 puanlı Williams, 68 puanlı Simone Biles'ı geride bırakarak zirvede yer aldı.

Ödülün 2018'de Wimbledon ve Amerika Açık'ta final oynamasına karşın hiç şampiyonluk elde edemeyen Serena'ya verilmesi, bazı çevrelerin eleştirilerine neden oldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler