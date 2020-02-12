Yılın sporcusu için geri sayım

Türkiye’nin en prestijli spor ödül gecesi olan 2019 Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. P&G ve Milliyet’in ev sahipliğinde düzenlenen ‘Büyük Jüri Toplantısı’nda 7 kategoride belirlenen ön adaylar, halk oylamasına sunuldu. Erkek bakımının lider markası Gillette ile Milliyet Gazetesi’nin düzenlediği 66. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için jürinin ön aday belirleme süreciden sonra söz sırası şimdi sporseverlere geldi. 15 Mart’a kadar http://yilinsporcusu.milliyet.com.tr/ adresinden katılımcılar, sporculara desteklerini verebilecek. Milliyet okurları ayrıca, 15 Mart’a kadar yayınlanacak kuponları doldurarak oylamaya katılabilecekler. Dev ödüllerin geleneğine göre oy kullanmada yine sınır olmayacak. Sporseverler kendi adlarına diledikleri kadar kupon doldurarak zirvede görmek istedikleri adayları seçebilecekler. Adaylar içinde yer almayan isimlere gönderilen oylar iptal edilecek.