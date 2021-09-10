Sporda geçtiğimiz yılın en iyilerinin seçileceği 67. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’ne sayılı günler kala oylama heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yedi farklı kategoride dağıtılacak ödüllerin aday listesinde toplam 42 sporcu/antrenör ve takım yer alıyor. yilinsporcusu.milliyet.com.tr adresi üzerinden oylamaya katılarak vereceğiniz her bir oy aynı zamanda on binlerce çocuğun spor ekipmanı ihtiyacına destek olmanız anlamını taşıyor. Gelin, sporun en iyilerinin seçileceği 67. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri aday listesine yakından bir göz atalım.

Yılın Sporcusu adayları

‘Yılın Sporcusu’ kategorisinde bu yıl Milli yüzücüler Emre Şakçı ve Merve Tuncel, Milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak ve Ümit Şamiloğlu ile Amerikan asıllı Türk Millî basketbolcu ve Anadolu Efes’in başarılı oyuncusu Shane Larkin yer alıyor.

2020'de ‘sporun en iyileri’ni seçmek için oy ver!

Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu / Takımı adayları

‘Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu / Takımı’ kategorisinde bu yıl masa tenisinde temsilcilerimiz Ali Öztürk ve Neslihan Kavas, atletizm kadınlar uzun atlama dalında mücadele eden Esra Bayrak ve Fatma Damla Altın, atıcılık kategorisinde ülkemizi temsil eden Muharrem Korhan Yamaç ve Tekerlekli Sandayle Basketbol Milli Takımı yer alıyor.

Oy vererek onbinlerce çocuğun spor ekipmanı ihtiyacına sen de destek ol!

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu adayları

‘Yılın Çıkış Yapan Sporcusu’ kategorisinde bu yıl Milli atletimiz Berke Akçam, jimnastik branşındaki genç temsilcimiz Bora Tarhan, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Milli yüzücüler Emre Şakçı ve Merve Tuncel, ve serbest dalışçımız Fatma Uruk yer alıyor.

Türk Sporunun en iyileri seçiliyor! Oy vermek için hemen tıkla!

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu adayları

‘Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu’ kategorisinde bu yıl A Milli Kadın Voleybol Takımımızın oyuncuları Eda Erdem ve Meryem Boz, Artistik Cimnastik Milli Takımımızdan Göksu Üçtaş Şanlı, Milli pentatletimiz İlke Özyüksel, Milli karatecimiz Serap Özçelik Arapoğlu ve Milli güreşçimiz Yasemin Adar yer alıyor.

Yılın spor olayında sen de yerini al! Oy vermek için hemen tıkla!

Gillette Yılın Futbolcusu adayları

‘Gillette Yılın Futbolcusu’ kategorisinde bu yıl ülkemizi hem Milli takımda hem de Avrupa’nın önde gelen liglerinde başarıyla temsil eden Çağlar Söyüncü, Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Yusuf Yazıcı ile Milli takımın yanı sıra kariyerlerine Süper Lig ’de devam eden İrfan Can Kahveci ve Uğurcan Çakır yer alıyor.

Yılın sporcusu adaylarını öğrenmek ve oy vermek için hemen tıkla!

Yılın Takımı adayları

‘Yılın Takımı’ kategorisinde bu yıl 19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, A Milli Kadın Voleybol Takımı, Anadolu Efes, Başakşehir, Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı ve Vakıfbank yer alıyor.

2020'de ‘sporun en iyileri’ni seçmek için oy ver!

Yılın Antrenörü adayları

‘Yılın Antrenörü’ kategorisinde bu yıl Anadolu Efes’le önemli başarılara imza atan Ergin Ataman, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın İtalyan Başantrenörü Giovanni Guidetti, Ritmik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Kamelia Dunavska, Başakşehir ile şampiyonluk sevinci yaşayan Okan Buruk, Türkiye Yüzme Milli Takımı Antrenörü Türker Oktay ve Artistik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin yer alıyor.

Oy vererek onbinlerce çocuğun spor ekipmanı ihtiyacına sen de destek ol!

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