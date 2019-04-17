Yılın spor gazetesi FANATİK

Yılın Spor Ödülleri sahiplerini buldu. Spor dünyasının önde gelen isimlerinin ödül aldığı geceye Inter’in efsane kalecisi Toldo, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu, Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut gibi isimler katıldı.

Gecede “Yılın Takımı” ödülü Medipol Başakşehir’in olurken, Turuncu-Lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ ise “Yılın Kulüp Başkanı” ödülüne layık görüldü. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da “Yılın Teknik Direktörü” seçildi. Organizasyonda Ampute Milli Takımı ise “Yılın Altın Adamları” ödülünü kazandı. “Yılın Spor Gazetesi’ ödülü ise FANATİK’e verildi.





İnternet sorumlumuz Umut Eken’e ödülü Spor Hukukçusu Avukat Özlem Sürekli takdim etti.