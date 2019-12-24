Yılın son günleri avantaj dolu

Yılın bitmesine az bir süre kalmasıyla birlikte otomotiv satış ve satış sonrasında hareketli günler yaşanıyor. Araç satışlarında birçok modelde “bulunurluk” problemi yaşanırken satış sonrasında ise yüzde 30’a varan indirimli kampanyalar mevcut. 1 Aralık itibarıyla ticari araçlara gelen kış lastiği zorunluluğu satışları artırırken hava koşullarının ağırlaşması bireysel kullanıcıların da mevcut lastiklerini yenilemesine neden olmakta.

Takas ve faiz desteği

Aralık sonuna kadar geçerli kampanya ile BMW 5 Serisi 200 bin TL’ye yüzde 0,79 faiz, BMW i3 ve i3s 180 bin TL’ye 0,49 faiz avantajı ile sunuluyor. Hurda teşvikinin ve yılın son ayı olan Aralık’ta Fiat Egea ailesinin üyeleri, 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0.69 faizli kredi ile satın alınabiliyor. Renault Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan, anlaşmalı kamu bankalarının sunduğu 50 bin TL kredi 36 ay vade için 0,69 faiz fırsatı ile verilmekte. Honda Civic Sedan’da 60 bin TL’ye kadar yüzde 0,49 faiz oranı ile 18 ay vadeli kredi imkanı mevcut.

Son tarih 31 Aralık

Temsa Motorlu Araçlar Mitsubishi yeni L200, Eclipse Cross, ASX, Outlander ve Space Star modellerinde 0 faiz kampanyasını devreye aldı. Yeni Mercedes-Benz C-Serisi Coupé, Cabriolet ve SLC otomobillerde 180 bin TL kredi tutarına, Yeni C-Serisi Sedan modelinde ise 159.5 bin TL kredi tutarına 12 ay vadede yüzde 0,79 faiz oranı uygulanıyor. Yeni Corolla benzinli 115.1 bin TL’den başlayan hurda teşvikli fiyatlarla, Corolla Hybrid ise 166.6 bin TL’den başlayan özel fiyatlarla satılıyor. Ceed’de 9.500 TL’ye varan indirimlere ek olarak sıfır faiz kampanyası sunan Kia Türkiye, Stonic, Rio ve Picanto’da 0,59 faiz fırsatı veriyor.

Bridgestone Blizzak ıslak zeminde lider

Bridgestone’un yeni kış lastiği Blizzak LM005, etiket değerinde tüm ebat gamında ıslak zemin performansı A notunu elde edebilen Türkiye’deki ilk ve tek kış lastiği oldu. Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel yeni lastik hakkında şunları söyledi:

“Bu yeni ürünümüz 20 bin otomobil sürücüsünün kış lastiklerine dair önceliklerini sorgulayan bir anket sonucunda hayat buldu. Sürücüler şartlar ne olursa olsun güvenli, rahat ve keyifli bir sürüş deneyimlemek istiyorlar. Etiket değerlerine dair bilinç her geçen gün artıyor ve lastik seçimlerini etkiliyor. Islak zeminde sürüş, fren ve viraj kabiliyeti ile ürün ömrü sürücülerin en çok önem verdiği performans kriteri olarak öne çıkıyor.” Bridgestone, Blizzak LM005 için yeni hamur bileşimi ile uyumlu iyileştirilmiş bir lastik sırtı tasarımı geliştirdi. “Nano Pro-tech” isimli yüksek oranda silika içeren hamur karışımı, ıslak yollarda ve kar üzerinde son derece yüksek performans özellikleri sağlıyor.

Ürün geliştirme aşamasındaki en temel hedeflerinin emniyetli, sağlam, konforlu ve çevreci bir sürüş deneyimi sağlamak olduğunu kaydeden Güzel,” Piyasadaki talebe uygun olacak şekilde, yerel üretim avantajlarımızı da kullanarak kış lastiği talebini karşılayacak şekilde planlarımızı yapıyor ve pazara sunmaya devam ediyoruz. Bu yıl da hem Lassa hem de Bridgestone markalarımızla yeni kış lastiği desenlerimizi pazara sunduk” dedi.

Araç bakımında 'Adus' dönemi başladı

Kutay Grup çatısı altında kurulan ve “Araç Dostu Uzman Servis” mottosuyla yola çıkan Adus Otomotiv, profesyonel bakım ve servis hizmetleri vermek amacıyla faaliyetlerine başladı. İstanbul Maslak’ta toplam 1200 metrekarelik alana sahip merkezinde lüks, spor ve klasik otomobillere yönelik “Araca Özel” ayrıcalıklı servis ve bakım hizmetleri sunan Adus Otomotiv, araç arıza tespiti sağlayan teknolojik altyapısı ve yaklaşık 30 kişilik uzman ekibiyle satış sonrası hizmetlerde fark yaratmayı hedefliyor.

Adus Otomotiv, klasik otomobillere yönelik restorasyon hizmeti de veriyor. Kutay Grup Otomotiv Genel Koordinatörü Oğuz Özyavuzgil, “Tüm yetkinliğimizle lüks SUV’lardan spor otomobillere kadar her türlü aracın bakım ve onarımı konusunda uzman ekibimiz ve teknolojik altyapımızla en doğru ve hızlı çözümleri sunuyoruz” açıklamasını yaptı.

Mitsubishi’den bakım sertifikası

Temsa Motorlu Araçlar, Mitsubishi araçları yetkili servisleri aracılığıyla sertifikalandırıyor. Türkiye’de L200, Space Star, Eclipse Cross, ASX ve Outlander modellerinin dağıtımını yapan firma yeni uygulamayla, internet sitesi üzerinden başvuruda bulunacak yetkili servis bakımlı araç sahiplerine sertifika verecek.

Sertifikalar ile özellikle 2. el araçların satışında önemli değer yaratılıyor. Aracın bakımlarının yetkili servislerde yaptırıldığı, tavsiye edilen km aralıklarında parça değişimlerinin yapıldığını kanıtlanıyor.