Yılın en iyisi Virgil van djik

Yılın Erkek Oyuncusu ödülünü Liverpool’un yıldız stoperi Virgil van Djik kazandı. Kırmızılılar ile Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaşan Hollandalı, ayrıca en iyi savunmacı da seçildi. Ayrıca yılın kalecisi yine Liverpool’dan Alisson Becker olurken, yarı final oynama başarısı gösteren ve Ajax’tan, Barcelona’ya giden Frenkie de Jong da en iyi orta saha oldu. Yılın forveti ödülüne ise Barça’nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi layık görüldü.