Yılın en iyisi Virgil van djik

Fransa’nın Monaco kentinde Devler Ligi kura çekimi yapılırken 2018-19 sezonunun enleri de belli oldu.

30 Ağustos 2019, Cuma 06:01
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Yılın en iyisi Virgil van djik

Yılın Erkek Oyuncusu ödülünü Liverpool’un yıldız stoperi Virgil van Djik kazandı. Kırmızılılar ile Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaşan Hollandalı, ayrıca en iyi savunmacı da seçildi. Ayrıca yılın kalecisi yine Liverpool’dan Alisson Becker olurken, yarı final oynama başarısı gösteren ve Ajax’tan, Barcelona’ya giden Frenkie de Jong da en iyi orta saha oldu. Yılın forveti ödülüne ise Barça’nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi layık görüldü.

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