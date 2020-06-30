Yılın çıkışı Real Madrid, yılın inişi Barcelona

Salgın sonrası yeniden başlayan İspanya La Liga’ya lider olarak giren Barcelona, önce Sevilla deplasmanı ardından da geçtiğimiz hafta Celta Vigo’nun konuğu olduğu mücadeleden beraberliklerle ayrıldı. Bu fırsatı iyi değerlendiren Real de korona ardından üst üste çıktığı 5 maçı da kazandı. Son olarak Barcelona şehrinin diğer takımı Espanyol’u 1-0 yenerek bitime 6 hafta kala puanını 71’e çıkarttı, Barça’nın önünde liderliğini bu kez 2 puan farkla geliştirdi. Barça’nın, küme düşmeme mücadelesi veren Celta ile oynadığı maçın sonrasında ise Marca Gazetesi, dikkat çekici bir habere imzasını attı.

Messi görmezden geldi

Haberde, son mücadelede oyuncular ve teknik ekip arasında gerilim yaşandığı ifade edildi. Karşılaşma sırasında verilen su molasındaki bir görüntü de bu haberleri doğrular nitelikteydi. Görüntülerde Katalan ekibinin teknik direktörü Quique Setien’in yardımcısı Eder Sarabia, oyunculara taktikler veriyordu. İşte o anlarda Messi ile de iki kez konuşmaya çalışan Sarabia’yı, Arjantinli oyuncunun görmezden gelmesi kameralara takıldı.

Barça-Atletico bu akşam

Soyunma odasında Setien’in taktiklerinin de takım tarafından eleştirildiği iddia edildi. Özellikle skor 2-1 Barça’nın lehine giderken 2 golün sahibi Luis Suarez’in yerine 81’de Griezmann’ın oyuna alınmasına da soyunma odasında tepki gösterildiği konuşuldu. Sıkıntılı bir süreç içinde olan Barcelona bu akşam sahasında 58 puanlı 3. Atletico Madrid’i ağırlayacak. Bu maç 23.00’te Spor Smart’tan canlı olarak yayınlanacak ve olası bir puan kaybı, Real’in işine oldukça yarayacak





Takım O P

1)R.Madrid 32 71

2)Barcelona 32 69

3)A.Madrid 32 58