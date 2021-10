Yılın Bodrum Cup zamanı başlıyor! Bu yıl rota yangın bölgeleri

Akdeniz’in en büyük yelken festivali olan The Bodrum Cup, American Hospital isim sponsorluğu, Bitci ana sponsorluğunda da 33. yılında da mücadele dolu yarışlar, dostlukları pekiştiren konserler ve etkinliklerle 18 – 23 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Festivalin Platinum sponsoru Ağanlar, Mett Hotel and Beach Resort Bodrum, OPET iken Gold sponsorları da Anadolu Sigorta, Metro ve Hapimag Sea Garden Resort Bodrum oldu. Yarışlarda, yarışmacılar ve yelken meraklıları yangında zarar gören bölgelerden oluşturduğu rotasında çeşitli etkinlikler düzenleyerek yangınlardan olumsuz etkilenen işletmelere destek olacak; yangının söndürülmesinde emeği geçen kahramanlar için saygı gösterisinde bulunacak. Açılış ve kampana töreni 18 Ekim’de gerçekleşecek. Yarışlar ise 19 Ekim günü başlayıp 23 Ekim’de sona erecek.

Her yıl yerli ve yabancı binlerce deniz meraklısını ekim ayında Bodrum’da bir araya getiren American Hospital The Bodrum Cup’ın bu yılki programı belli oldu. Bitci’nin ana sponsorluğunda 33.’sü düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup’ta 5 muhteşem yarış etabı ve çeşitli etkinlikler, 180’den fazla tekneyi, 1.500’den fazla denizciyi ve 10.000’in üzerinde katılımcıyı bekliyor. Konser etkinliklerine canlı performanslarla katılacak olan Kerem Görsev ve Teoman unutulmaz bir müzik şöleni sunacak.

American Hospital The Bodrum Cup, bu yıl kazananına anlamlı bir ödül takdim edecek. Yarışların birincisi, İlhan Koman’ın Sonsuz Sütun heykelinden esinlenerek oluşturulan ödülün sahibi olacak.

American Hospital The Bodrum Cup, her yıl olduğu gibi sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ediyor. Bodrum Sağlık Vakfı Begonvil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören çocukların bayrak boyama etkinliğinde çocukların boyadıkları bayraklar yarış sırasında yatlara asılıyor ve yarış boyunca yatlarda dalgalandırılıyor. Öğrenciler aynı zamanda etkinlikte misafir edilerek yarış deneyimini yaşıyor.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, “5 kategoride 150 yelkenli ve 1500’den fazla sporcunun katılacağı 33. American Hospital The Bodrum Cup’ın orman yangınlarına atfedilmesi çok önemli. Akdeniz’in en büyük deniz festivali olarak büyük bir kıymete sahip olan bu organizasyon, gönüllük duygusunun ve alışkanlıklarını artırdığı için de çok özel bir program. Bu festival Akdeniz sahillerinin Bodrum gibi bir turizm yöresine büyük katkıda bulunuyor, sarı yaz dediğimiz yaz bitiminde bölgeyi canlandırıyor. Bu yarışlarla bir yandan da gençlerimiz ve çocuklarımızın spora olan yatkınlığını artırmaya, onları bu sporun kendine has özellikleriyle hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Ayıca tekne yapımında ülkenin en iyisi olan Bodrum teknelerimizi, guletlerimizi tüm dünyaya tekrar hatırlatıyoruz” dedi. Kaymakam Bilgehan Bayar konuşmasını Halikarnas Balıkçısının “Kılavuzumuz hava ve hevesimizdir” sözleriyle bitirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başta Amerikan Hastanesi ve Vehbi Koç Vakfı olmak üzere tüm kamu ve özel kurumlara destekleri için teşekkür ettikten sonra şöyle dedi. “Coğrafyamız Ege ve Akdeniz’in birleştiği eşsiz bir noktada. 3500 yıldır Karyalılardan Bizans’a ve ebedi sahibi biz Türklere kadar üst düzey birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, çok önemli kültürel birikimleri olan bir belde. Bunca zaman sakinlerine sürdürülebilir bir yaşam sunuyor. 33 yıldır The Bodrum Cup gibi çok büyük bir festivali sürdürebiliyor olmamız da bunun en büyük göstergesi. Sürdürülebilirlik yereli, doğayı, tarihi, kültürü koruyarak globalleşmek demek. Yerel değerlerimizi ne kadar korursak Bodrum da kendini sonsuza kadar öyle koruyacaktır. Bu festival ayrıca Bodrum’un küçük bütçelerle çok büyük etki yaratma yeteneğinin de bir kanıtıdır. Bu yörenin ağırladığı büyük insanlarımız, edebiyatçılarımız, seyyahlarımız, süngercilerimiz; guletlerimiz, trandhilleriniz, dünyaya hizmet eden, denizcilerimizin omuzlarında yükselen American Hospital The Bodrum Cup’tan söz ediyoruz o yüzden bu büyük bir festivaldir. Kampanayı çaldıktan sonra Gökova’ya açılacağız ve umuttan, güzellikten dostluktan, barıştan bahsedeceğiz. Bodrum’un hak ettiği yeri bulması için çalışmak bizlerin en büyük görevidir” diyerek ülkedeki herkesi festivale davet etti.

American Hospital The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal konuklarını 33. American Hospital The Bodrum Cup Basın Toplantısında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra yaptığı konuşmada, American Hospital The Bodrum Cup’ın Bodrum gemisinin pervanesi olduğunu söyledi ve şöyle devam etti. “American Hospital The Bodrum Cup sadece bir yarış değil gerçektir. Samimidir. Bireyseldir. Bodrum’un tüm güzelliklerinin 1 haftalık özetidir. Yılın en güzel zamanıdır. Sosyal sorumluluğun bir aynasıdır. Bu başarının ardında Bodrum’a değer katan ve gönüllü çalışan iş insanlarından oluşan 75 kişilik bir organizasyon komitemiz, Bodrum’un resmi kurumları, sponsorlarımız, yarış ve deniz severlerin tutkulu ve özverili çalışmaları ve var. Hepsine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bilindiği üzere geçtiğimiz yılki organizasyonumuzu pandemi nedeniyle sağlık çalışanlarına adamıştık. 2020’de, “American Hospital The Bodrum Cup— The Year of Heroes” ismiyle gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde 32 yılın şampiyonları ile sağlık alanında çalışan kahramanları buluşturarak bir anma seyri düzenlemiştik. Her şeye rağmen her yıl aralıksız olarak faaliyet gösteren organizasyonumuz bu yıl da kaldığı yerden devam ediyor. Ancak bu yıl etkinliğimizin ve mesajlarımızın merkezinde yürek dağlayan yangınlar ve alevlerin önünü kesmek için günlerce mücadele eden isimsiz kahramanlar var. Rotamız yangın yerleri. Oralara gidip, yangın sırasında fiziki olarak destekte bulunan herkesle tek tek el sıkışmak ve gözlerinin içine bakarak teşekkür etmek istiyoruz. Bu yüzden #HepBeraber dedik. Hep beraber olmayı ve sarılmayı çok özledik. Ayrıca birçok sürpriz etkinliğimiz de olacak. 21 Ekim’de düzenlenecek Kerem Görsev konseri için Çökertme’deki konser alanına piyano getireceğiz, kapanışta gerçekleşecek Teoman konserinin ise tüm geliri Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı, Türk Eğitim Vakfı Prof. Dr. Galip İsen Eğitim Fonu ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği’ne bağışlanacak” diyerek konuşmasına şu sözlerle son verdi: “Biz gençler olarak artık umut vaat etmiyoruz. Sorumluluk alarak umudun kendisi olmak istiyoruz.”

American Hospital The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yarışların gerçekleştirilemediğini ancak The Year of Heroes” ismiyle düzenlenen etkinlik kapsamında sağlık çalışanları için bir anma seyri yapıldığını hatırlatarak, “American Hospital The Bodrum Cup ailesi olarak 33 yıl önce bu işe karar verdiğimizde gulet turizminin gelişim potansiyelini görmüştük. Her yıl ekim ayında düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup sayesinde Bodrum’un her mevsim güzel olduğunu gösteriyoruz. Akdeniz’in en büyük yarışı olmak üzere yol çıktık, bunu başaracağız. Bodrum, tekne yapımı ve deniz ticaretini içine alan bir tarihle iç içe bir beldemiz. Zamanla teknoloji değişip gelişince yarışlarımız da bu değişen teknolojilerin tekne yapımına uyum sağlayacağı bir laboratuvara dönüştü. Yeni gelişen teknolojiyle yelkencilik de farklı bir noktaya geldi. Gençleri yetiştirmemiz gerekiyordu; çünkü Bodrum’da deniz ticareti yapıyoruz. İşte American Hospital The Bodrum Cup burada devreye girdi. Genç nesili yelkene alıştırdık. Bilenlerle öğrenmek isteyen gençleri bir araya getirdik. Artık çevremizde gurur duyduğumuz pek çok kaptanımız ve gemicimiz var” dedi. Aras, “Amacımız sadece yarış yapmak değil doğayı ve denizi sevmeyi, korumayı öğretmek. Bu yıl yangın yaraları sarılırken örnek olacak bir organizasyonu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz” diye ekledi.

Bodrum Amerikan Hastanesi Başhekimi Yusuf Babayiğit ise görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları olarak, hastalarımızın hayatlarını iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra sporun birleştirici gücüne inanan, sorumluluk sahibi kurumlar olma anlayışına sahibiz. Amerikan Hastanesi olarak yelken sporuna destek vermek amacıyla 4 yıldır The Bodrum Cup’ın isim sponsorluğunu üstlenmemiz de bunun bir uzantısı. Bu şekilde, yelken sporuna tutkusu olan bireyleri desteklemekten ve ülkemizin sportif başarı potansiyelinin ortaya çıkarılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. American Hospital The Bodrum Cup’ın koronavirüs pandemisi sebebiyle 1 yıllık bir aranın ardından yeniden düzenleniyor olması mutluluk verici. Geçtiğimiz Ağustos ayında Bodrum’un belli bölgelerinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle hepimizi derinden etkileyen oldukça üzücü olaylar yaşandı. Bu seneki American Hospital The Bodrum Cup yelken yarışlarının rotasının yangın bölgeleri olması zor bir dönemden geçen bölge halkı için büyük bir birlik ve dayanışma örneği olacak. Bodrum Amerikan Hastanesi olarak böyle bir etkinliğin parçası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Bitci Teknoloji CEO'su Onur Altan Tan ise görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Sporun ve sporcunun yanında olan bir şirket olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da özel bir amaca hizmet eden böyle bir organizasyonu desteklediğimiz için çok mutluyuz. Bodrum’dan doğan bir şirket olarak, Türk yazılımını ve teknolojisini yurtdışına taşırken, dünya sporunda imza attığımız ilklerin yanında, Bodrum’u küresel ölçekte duyurmak ve tanıtmak gibi bir misyonumuz da var. Dolayısıyla bu tarz etkinlikleri desteklerken uluslararası arenada ön plana çıkmasına da aracılık ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de teknoloji ve sporu bir araya getirecek çalışmaların içinde yer almayı sürdüreceğiz.”

Hapimag Resort Operasyonları Ülke Direktörü Kerem Demirkol, 20 yılı aşkın Bodrum’da bizzat görev yapmış bir yönetici olarak son 2 yıldır ülkemizi yurtdışında temsil ediyorum. Bu 21 yıl içerisinde Bodrum’a değer katacak unsurlar alanında tesisimiz adına hep büyük bir gayret içinde olduk. Bu açıdan American Hospital The Bodrum Cup’ta da Gold sponsor olmaktan mutlu ve gururluyuz. İnsanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu nedenle bu organizasyonların sürüyor olması, bizlere umut vermesi çok önemli” diyerek şunları ekledi. “Bir anlamda bizler kendimizi Gökova’nın gözcüsü gibi görüyoruz. Doğal güzelliklerinin korunması ve ülkemize katkı sağlanabilmesi için var gücümüzle mücadele ediyoruz. 27 yıllık köklü bir geçmişe sahip Hapimag Sea Garden Resort Bodrum olarak ,hem spora hem de sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vererek, onların içerisinde yer almaya devam edeceğiz.”

American Hospital The Bodrum Cup’ın bu seneki programı:

• 18 Ekim 2021 l Pazartesi, Bitci Yarış Brifingi ve Kampana Töreni İsola - Bardakçı Koyu

• 19 Ekim 2021 l Salı, Bodrum - Bodrum Denizciler Derneği 50. Yıl Etabı Mandalin Bar – Müjde Kızılkan + Denizciler Derneği 50. Yıl Kokteyli

• 20 Ekim 2021 l Çarşamba, Bodrum - Çökertme Anadolu Sigorta Etabı

• 21 Ekim 2021 l Perşembe, Çökertme - Çökertme Etabı Opet Etabı & Kerem Görsev Konseri #HepBeraber etkinliği

• 22 Ekim 2021 l Cuma, Çökertme- Kissebükü Metro Etabı

• 23 Ekim 2021 l Cumartesi, Kissebükü - Bodrum Erol Ağan Etabı Etabı & Ödül Töreni ve Teoman Konseri

American Hospital The Bodrum Cup’a bu yıl Türkiye’nin tanıtımında Amerikan Hastanesi, Bitci, Ağanlar, Mett Hotel and Beach Resort, Opet, Metro, Anadolu Sigorta, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, DoubleTree by Hilton Bodrum Marina Vista, goturkiye.com, %100Music, Manzara Isola Ristorante Italiano, Arvento Mobile Systems, Bakar Sigorta, Barboras Yachting, Bodrum Dans Kulübü, Cleopatra Inc., DE Yachting, Era Outdoor, Mandalin, Parkım Ayaz Hotel, Smart Outdoor, Sungulets, TBYA Yachting, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Muğla Valiliği, T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Sahil Güvenlik, Bodrum Deniz Kurtarma T.C. Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Denizciler Derneği, TÜRSAB, Türkiye Yelken Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteları Birliği, Bodrum Otelciler Derneği ve Era Bodrum Sailing Club sponsor olarak destek veriyor.