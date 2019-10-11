Yılın bisikletçisi ödülüne 12 aday

Erkeklerde, Belçika ve Danimarka’dan ikişer adayın yer aldığı listede iki ülke, listede birden fazla adayı olan yegane ülkeler konumunda. Deceuninck – QuickStep de listede, dört isim ile birden fazla adayı olan tek takım olarak yer alıyor.

Bu yıl aldığı Milan-San Remo, Flèche Wallonne ve Strade Bianche galibiyetlerinin yanı sıra Fransa Turu’ndaki olağanüstü performansı ile göz dolduran Julian Alaphilippe, takımın listede yer alan bisikletçilerinden. Alahilippe ile birlikte Avrupa zamana karşı şampiyonu ve Clásica San Sebastián galibi genç bisikletçi Remco Evenepoel; Paris-Roubaix şampiyonu Philippe Gilbert ve Avrupa yol şampiyonu İtalyan sprinter Elia Viviani de listede bulunan isimler arasında yer alıyor.

Üç büyük tur şampiyonu da yılın bisikletçisi için aday gösterilen isimler arasında bulunuyor. Fransa Turu şampiyonu Egan Bernal, Giro d’Italia galibi Richard Carapaz ile La Vuelta şampiyonu Primoz Roglic listede yer alan isimlerden.

Amstel Gold Race’de aldığı epik zaferin ardından Dwars door Vlaanderen ve Brabantse Pijl’de aldığı galibiyetlerle de adından söz ettiren Mathieu van der Poel de büyük turlarda yarışmayan tek isim olarak listede bulunuyor.

Fransa Turu’nda üç, Giro d’Italia’da iki etap galibiyeti alan Caleb Ewan, Liège-Bastogne-Liège ve Critérium du Dauphiné zaferleri ve Vuelta a España’da aldığı etap galibiyeti ile Jakob Fuglsang ile 2019 Dünya Yol Şampiyonu Mads Pedersen de yılın bisikletçi ödülüne aday gösterildi.

Geçtiğimiz yılın kazananı Alejandro Valverde, bu yıl listede bulunmuyor. Listede yer alan isimler arasından Julian Alaphilippe ve Philippe Gilbert ise daha önce aday gösterilerek ilk üçe girebilmiş bisikletçiler olarak öne çıkıyor. Ek olarak kaza sebebiyle durgun bir sezon geçiren Chris Froome ve Tom Dumoulin ile geçtiğimiz yılların favori ismi Peter Sagan da bu yıl aday listede bulunmayan isimlerden.

2019’da yılın bisikletçisi olmaya aday gösterilen 12 isim ise şöyle;

Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck – Quick-Step

Egan Bernal (Kol) Ineos

Richard Carapaz (Ekv) Movistar

Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck – Quick-Step

Caleb Ewan (Avs) Lotto-Soudal

Jakob Fuglsang (Dan) Astana

Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck – Quick-Step

Mathieu van der Poel (Hol) Corendon-Circus

Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma

Mads Pedersen (Dan) Trek-Segafredo

Elia Viviani (İta) Deceuninck – Quick-Step

Annemiek van Vleuten (Hol) Mitchelton-Scott

(Cyclist)