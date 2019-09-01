Yıldızlardan kötü haber!

Bordo-Mavililer’e Abdülkadir Ömür’den kötü haber... UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde AEK ile oynanan rövanş maçının 44. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen 20 yaşındaki yıldız sedye ile sahayı terk etmişti. Genç oyuncunun dün MR’ı çekildi. Başarılı futbolcunun sol diz ekleminde ödem tespit edildi. Böylece Abdülkadir’in bu akşam oynanacak kritik Fenerbahçe maçında görev yapamayacağı öğrenildi. Fırtına’nın dünyaca ünlü yıldızı Daniel Sturridge de fizik açığını kapatmak için ekstra çalışmalar yapıyordu.

2 eksik daha var

Ancak teknik direktör Ünal Karaman, kritik maç öncesinde İngiliz futbolcuyu hazır görmedi. Fenerbahçe maçının kadrosuna 29 yaşındaki oyuncuyu dahil etmeyen başarılı çalıştırıcı, karşılaşma sonrasında girilecek milli arada öğrencisini daha sağlıklı bir şekilde lige hazırlamayı planlıyor. Öte yandan sakatlıkları nedeniyle İstanbul’a götürülmeyen Kamil Ahmet Çörekçi ile Ogenyi Onazi de nefes kesecek maçta görev yapamayacak.