Yıldızlar yine Başaran’a emanet

Fenerbahçe transfer sezonunda 7/24 mesai yapacak gibi duruyor. Transfer sezonu başlar başlamaz Mert Hakan, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Philip Novak transferlerini resmileştiren Sarı-Lacivertli ekip, yıldızlarının özel yaşamı için de mesai yapar durumda. Sarı-Lacivertli kulüp, daha önce dünya yıldızlarına barınma konusunda destek olan Mert Başaran’dan yeni taleplerde bulunacak.

Mert Hakan ve Novak...

İlk kez İstanbul’da yaşayacak olan Philip Novak ve Mert Hakan Yandaş’a yardımcı olması beklenen Remax 7Tepe Acarkent’in deneyimli danışmanı Mert Başaran daha önce Fenerbahçeli oyuncuların yanı sıra Beşiktaşlı yerli-yabancı futbolculara da emlak danışmanlığı yaparak, kulüplerin memnuniyetini sağlamıştı.

Fenerbahçe’ye geri dönen Caner Erkin de geçtiğimiz günlerde eşi Şükran Ovalı ile Acarkent’te bir villaya taşınmıştı.