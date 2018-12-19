Yıldızlar Serbest Güreş Kış Turnuvası tamamlandı

Asım Savaş Salonunda iki gün süren müsabakalara 10 kulüpten 350 sporcu katıldı. Turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları Güreş Federasyonu Adana İl Temsilcisi Veysel Alanoğlu, antrenörler ve müsabakaları idare eden hakemler tarafından verildi.
Turnuva sonunda sikletlerinde 1. olan sporcular şu şekilde;
38 kilo: Ali Sümbül - Tarsus Belediyesi
41 kilo: Semih İpek - Adana Gençlikspor Kulübü
44 kilo: Tolga Özbek - Mersin Büyükşehir Belediyesi
48 kilo: Bekir Özcan - Adana Gençlikspor Kulübü
52 kilo: Abdullah Ramazan Kabaklı - Osmaniye Belediyesi
57 kilo: Serkan Sarıyer - Osmaniye Belediyesi
62 kilo: Hüseyin Taştan - Mersin Büyükşehir Belediyesi
68 kilo: Yusuf Derince - Mersin Güreş Eğitim
75 kilo: Celal Ersoy - Osmaniye Belediyesi
85 kilo: Suat Atlı - Adana Gençlikspor Kulübü
100 kilo: Azim Hüseyin Biber - Osmaniye Belediyesi
İHA