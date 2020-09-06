Yıldızlar ordusu Sırbistan

8 Ekim’de EURO 2020 Elemeleri kapsamında Play-Off yarı finalinde Norveç ile kapışacak olan Sırbistan, kritik maç öncesinde Uluslar Ligi’ni iyi bir hazırlık turnuvası olarak görüyordu. Ancak bu akşam rakibimiz olacak olan Sırplar gruba iyi başlayamadı. İlk karşılaşmada deplasmanda Rusya ile kozlarını paylaşan Balkan ekibi istediği oyunu sahaya yansıtamayınca sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Galibiyet arayacaklar

İlk maçta Macaristan’a kaybeden Millilerimiz karşısında galibiyet arayacak olan Sırbistan’ın kadrosunda çok önemli yıldızlar bulunuyor. Başta ülkemizden tanıdığımız Beşiktaş’lı Adem Ljajic olmak üzere işte Avrupa’nın önemli takımlarında görev yapan oyuncuları: Nikola Maksimovic (Napoli), Aleksandar Kolarov (Roma), Marko Grujic (Liverpool), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Nemanja Gudelj (Sevilla), Milinkovic-Savic (Lazio), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Filip Kostic (Frankfurt), Luka Jovic (Real Madrid)