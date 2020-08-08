Yıldızlar, Kanal D’de Beşiktaş için buluşacak!

Kanal D ekranlarında 'Ödül Senin' adıyla yayınlanacak 'Bırakmam Seni' bağış kampanyası, Vodafone Park Stadı’nda gerçekleşecek. Bağış kampanyasına destek için Beşiktaşlı ünlü isimler de organizasyonda yer alacak. Sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği gecede, Hülya Avşar, Erkan Petekkaya, Zafer Algöz, Mehmet Erdem, Hakan Altun, Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, Ömür Gedik, İsmail Demirci, Onur Buldu ve Barış Murat Yağcı Kanal D ekranlarında bağış kampanyasına destek olacak.

Hatıra tişört satışa çıkacak

Canlı yayında tribünlerde Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaşlı eski sporcular, Beşiktaş JK bünyesindeki tüm branşlara ait sporcu ve antrenörler oturacak. Gecede, 'Bırakmam Seni' kampanya filminde yer alan Beşiktaş’ın ilk 11 sporcusunun isimlerinin basılı olduğu “Kampanya Hatıra Tişörtü”nün satışı da yapılacak.