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Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi 10 sporcu temsil edecek

Suudi Arabistan’da yarın başlayacak Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası’nda Türkiye’yi 10 sporcu temsil edecek.

04 Ekim 2021, Pazartesi 22:16 Son Güncelleme:
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Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi 10 sporcu temsil edecek

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Cidde kentinde 5-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyona 51 ülkeden 223 sporcu katılacak. Şampiyonada Türkiye’yi 6’sı erkek toplam 10 sporcu temsil edecek.

Milli halterciler Kaan Kahriman, Hakan Şükrü Kurnaz, Enes Çelik, Ertuğrul Seçgin, Muhammed Emin Burun, Taner Çağlar, Ezgi Kılıç, Medine Bilicier, Nurgül Yüksel ve Fatmagül Çevik, madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonun ilk gününde yarın 40 kiloda Ezgi Çelik podyuma çıkacak. (AA)

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