Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde bugün başlayan Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 70 ilden bin 900 sporcu mücadele edecek. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası açılış seremonisi Ali Yücel Spor Salonu'nda yapıldı. Açılışa Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve sporcular katıldı. Seremonide güreşçiler salona İdlib şehitleri için "Başımız sağ olsun" yazılı pankart ile çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunurken güreşçiler asker selamı verdi.

Güreşin merkezinin Tokat olduğunu ifade eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Şu anda 70 ilde bin 100 sporcumuz Tokat'talar. Türkiye Yıldızlar Güreş müsabakalarını burada gerçekleştirmiş olacağız. Burada genç kardeşlerimiz bir taraftan rekabete girecekler, diğer taraftan madalyalarını alacaklar. Ayrıca Tokat'ta da güzel bir güreş ziyafetini göstermiş olacaklar. Hem Türkiye hem de Tokat güreşin merkezidir. Tokat olarak son bir kaç yıldır sporda önemli çalışmalara ev sahipliği yapıyoruz. Bu şampiyonada bunun bir göstergesidir" dedi.