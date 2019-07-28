Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası başlıyor

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası yarın başlıyor.
Sofya'da organize edilecek Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası 7 gün sürecek ve turnuvada ilk olarak serbest stildeki milli güreşçiler yarışacak. Zorlu şampiyona için serbest güreş milli takımı dün Bulgaristan'a gitti. Kadın güreşçiler yarın, grekoromen stildeki güreşçiler ise 31 Temmuz'da Bulgaristan'a hareket edecek.
Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek sporcular şu şekilde:
Erkekler serbest stil
45 kilo: Tolga Özbek
48 kilo: Bekir Özcan
51 kilo: Ahmet Yücel
55 kilo: Muhammet Karavuş
60 kilo: Eren Duran
65 kilo: Mikail Topal
71 kilo: Muhammed Halit Ozmuş
80 kilo: Emre Çiftçi
92 kilo: Ömer Ağtaş
110 kilo: Adil Mısırcı
Grekoromen stilde
45 kilo: Berat Büyüktazım
48 kilo: Berat Keskin
51 kilo: Barış Erbek
55 kilo: Seyitcan Beytekin
60 kilo: Mert İlbars
65 kilo: Müslüm Barga
71 kilo: Furkan Taş
80 kilo: Yusuf Gölbaşı
92 kilo: Oktay Demir
110 kilo: Ömer Aygül
Kadınlar:
40 kilo: Zozan Akar
43 kilo: Zerda Demir
46 kilo: Elif Işkın
49 kilo: Fatma Kızmaz
53 kilo: Emine Çakmak
57 kilo: Melda Dernekçi
61 kilo: Derya Nur Karaduman
65 kilo: Nesrin Baş
69 kilo: Melisa Sarıtaş
73 kilo: Nazar Batır
DHA