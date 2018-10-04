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Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası başlıyor

Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası, 8-17 Ekim tarihleri arasında Rusya'nın Anapa şehrinde düzenlenecek. Kadınlar ve Erkekler kategorisinde düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi 16 sporcu temsil edecek.

04 Ekim 2018, Perşembe 18:20
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Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası, 8-17 Ekim tarihleri arasında Rusya'nın Anapa şehrinde düzenlenecek. Türkiye Yıldız Erkekler ve Yıldız Kadınlar Milli Takımları şampiyona hazırlıklarını Kastamonu Kadı Dağı Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor. Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Kadınlar

Gamze Soğuksu (46 kg), Melike Nur Güneş (48 kg), Rümeysa Ataş (63 kg), Duygu Öztürk (75 kg), Sena Nur Kocaoğlu (80 kg), Büşra Işıldar (+80 kg) 

Erkekler

Gökay Yılmaz (48 kg), Ömer Faruk Korkut (50 kg), Muhammet Saçlı (52 kg), Kerem Özmen (54 kg), Ufuk Kuru (60 kg), Mehmet Aydemir (63 kg), Umutcan Bayraktar (66 kg), Mustafa Çolak (70 kg), Kaan Aykutsun (75 kg), Emir Büyükdağ (80 kg)

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