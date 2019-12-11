Yıldız yetiştirmek yürek ister

Fanatik Özel / Mertcan Polat

Fenerbahçe Yeşilköy Basketbol Okulu 2017 yılından beri Halil Vedat Fıratlı İlkokulu Spor Salonu’nda faaliyetlerini sürdürüyor. 5-15 yaş arası herkes için hizmet veren spor okulunda antrenman grupları, yaş ve seviyeye göre belirleniyor. İdari Koordinatör Serhat Durmaz, Başantrenörler Gurur Beker, Fatih Çağan ile yardımcı antrenörler Arda Kaba, Asena Şahan ve Dilara Certel, geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için hafta boyunca büyük bir mesai harcıyor. 200’e yakın kayıtlı sporcunun bulunduğu okul, Fenerbahçe Basketbol Altyapısı’na sporcu kazandırmayı amaçlarken, sporu içselleştirerek, yaşam boyu spor kavramını çocuk ve bireylere aşılamayı amaçlıyor. Okulda eğitim verilen spor branşlarını çocuklara sevdirmeye ve bu branşlarda sporcu yetiştirmeye de önem verilirken, çağdaş bilimin ışığında ve pedagojik formasyona uygun eğitim anlayışı benimseniyor. Sadece fiziksel değil, zihinsel yönden de sporcuların gelişimini desteklediklerini belirten idari koordinatör Serhat Durmaz şu ifadeleri kullanıyor:

‘Gelecek için önemli’

“Kendine güvenen ve sorumluluk alan bireyler yetiştirmemiz çok önemli. Liderlik özelliğini geliştirici çalışmalar yapıyoruz. Burada paylaşan, yardımlaşan, iş birliği yapan ve takım ruhunu benimseyen gençler, gelecek için çok önemli. Onlara burada eğitim verirken, takım arkadaşlarına ve rakiplerine saygılı olmaları, kötü alışkanlıklardan uzak durup, sporu yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası olarak algılamaları, bizim için temel değerler arasında yer alıyor.”







