Yıldız kızlar galibiyete doymuyor

Yıldız kızlar galibiyete doymuyor

14 Ocak 2020, Salı 10:44 Son Güncelleme:
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Yıldız kızlar galibiyete doymuyor

 

ANTALYA, (DHA) - TURGUT Özal Spor Salonunda Mega GSK Sporu misafir eden Kepez Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, rakibine göz açtırmadı. Kepez'in yıldız kızları, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Kepez Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, Turgut Özal Spor Salonunda Mega GSK Sporu misafir etti. Heyecanlı geçen maçta, Kepez'in Yıldızlar takımı rakiplerine göz açtırmadı. Kepez Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, disiplinli oyunu sayesinde üst üste bulduğu sayılarla maçı 3-1 kazandı. Kepez Belediyespor Kulübü Voleybol Antrenörü Emrah Soysal, takımın tamamının tecrübe kazanması amacıyla bir üst kategoride müsabakalara katıldığını, sporcuların gelişim ve tecrübe kazanmasının önemli olduğunu vurguladı.

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