Yıldız Kenter kimdir? Yıldız Kenter kaç doğumlu?

Son dakika haberi... Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter hayatını kaybetti. Kenter zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Yıldız Kenter, aynı zamanda Devlet Sanatçısı ve UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi'dir. 11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ayşe Yıldız'dır. Annesi İngiliz Olga Cynthia (Turkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan sonra adı Nadide Kenter olarak değişmiştir) ve babası Türk diplomatı Ahmet Naci Kenter'dir. 1984'te Roma’daki İtalyan Kültür Birliğince “Adalaide Ristori” ödülüne layık görüldü. Profesör Yıldız Kenter, 37 yıldır sahne hocalığı yapmaktaydı.

1989 yılında, Korsika - Bastia Film Festivalinde “Hanım” filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. 1991 yılında tiyatro sanatına hizmetlerinden ötürü Uluslararası Lions Kulübünün 'The Melvin Jones' ile ödüllendirildi. İki kez Ulvi Uraz 'En İyi Kadın Oyuncu', üç kez de aynı dalda 'Avni Dilligil Ödülü'ne layık görüldü.

1998’de Ankara Sanat Kurumu, 'Yılın Kadın Sanatçısı Ödülü', 1998 Muhsin Ertuğrul yaşam boyu tiyatro sanatına katkılarından dolayı Onur Ödülü, 1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, “Martı” adlı oyunda Madam Arcadina rolüyle 1999'da Afife Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazandı.