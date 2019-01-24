Yıldız adayı basketbolcular Sakarya’da sahne alacak

Dünyaca ünlü birçok yıldız oyuncunun da geçmişte katıldığı TBF Uluslararası 16 Yaş Altı Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası, 28 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Sakarya’da yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) her yıl gerçekleştirdiği, Avrupa’nın kendi kategorisindeki en prestijli organizasyonu olarak kabul edilen TBF Uluslararası 16 Yaş Altı Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası, 28 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Sakarya’da düzenlenecek.

Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019 Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan ve Sakarya’da gerçekleştirilecek turnuvada mücadele edecek 15 ve 16 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımları, başantrenör Semih Soğuksu yönetiminde çalışmalarına başladı.

Maçların Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanacağı organizasyonda, Türkiye 15 ve 16 Yaş Altı Milli Takımlarının yanı sıra Hırvatistan, Fransa, Litvanya ve Sırbistan ekipleri yer alıyor. Turnuvada ilk müsabaka, 28 Ocak Pazartesi günü saat 14.00’te Türkiye 15 Yaş Altı Milli Takımı ile Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı arasında oynanacak.

Önceki yıllarda da daha sonra basketbol dünyasının yıldız oyuncuları olan birçok isim, TBF Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası’nda forma giymişti. Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) forma giyen Alman yıldız Dirk Nowitzki, Fransız oyuncu Tony Parker ve eski Sırp basketbolcu Peja Stojakovic gibi isimler, altyapı dönemlerinde turnuvada forma giymiş birkaç önemli isim olarak dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, "28 Ocak-1 Şubat’ta Sakarya’da düzenlenecek TBF Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası’nda mücadele edecek 15 ve 16 Yaş Altı Milli Takımlarımıza başarılar diliyorum, tüm sporseverleri turnuvayı izlemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA