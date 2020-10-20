Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA) - BURSA'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Spor Kulübü bünyesindeki Kış Spor Okulları’nda eğitim gören sporcularla bir araya geldi.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ndeki yüzme, karate ve cimnastik branşında eğitim gören sporcuların antrenmanını izleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocuklar ve veliler ile bir süre sohbet etti. Ziyaretlerde Başkan Yılmaz ve minik sporcular arasında renkli diyaloglarda yaşandı.

5 TESİSTE 10 BRANŞ

Spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ve çocukların kendilerini geliştirmeleri için spora devam etmelerinin büyük önem taşıdığını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediye Spor Kulübümüzün bünyesinde faaliyet gösteren Kış Spor Okullarında eğitimlerimiz 10 Ekim’de başladı ve 23 Mayıs’a kadar devam edecek. Kış Spor Okullarında 10 branş, 5 tesiste 4 ile 14 yaş arasındaki çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Toplamda 459 sporcumuz şuanda tesislerimizden hizmet alıyor” diye konuştu.

EVLATLARIMIZI KORUYORUZ

Kış Spor Okulları’nın gerçekleştirildiği Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nin Türkiye’nin en büyük spor komplekslerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “Burası sadece Yıldırım’a değil Gürsu’ya, Kestel’e ve Osmangazi’ye de hizmet veren önemli bir tesis. Yıldırım ilçemiz Bursa’nın en yoğun ikinci ilçesi. Bununla birlikte coğrafya açısından Bursa’nın yüzde 1’ini, nüfus yoğunluğu açısından ise Bursa’nın yüzde 25’ini kapsıyor. İlçemiz 200 binin üzerinde genç nüfusu da bünyesinde barındırıyor. Bizlerde bu vesile ile Kış Spor Okullarımızda yüzlerce çocuğumuza basketbol, cimnastik, futbol, karate, masa tenisi, satranç, taekwando, tenis, voleybol ve yüzme branşlarımızda hizmet veriyoruz. Tesislerimiz, çocuklarımızın spor yapma alışkanlıklarının yanı sıra sosyalleşmesi açısından da önemli bir yer. Bizler gençlerimizin ve çocuklarımızın hem madde ve teknoloji bağımlılığı gibi her türlü bağımlılıktan korumak hem de geleceğe sağlıklı bir şekilde hazırlanması için her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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